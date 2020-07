El plan gradual de reactivación en la nueva etapa de la cuarentena, que comenzará el lunes en la Ciudad de Buenos Aires, contempla la apertura de comercios barriales, incluidas las peluquerías para el fin de semana; la práctica deportiva al aire libre; la ampliación de los días para los paseos con los niños y el permiso para el rezo individual en los templos.



El cronograma elaborado por el Gobierno de la Ciudad consta de seis etapas, detalladas cada una de ellas durante de la conferencia de prensa dada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta en la sede del Ejecutivo de Parque Patricios.

PRIMERA ETAPA

Lunes 20

● . Comercios barriales, de cercanía, galerías barriales (excluye indumentaria y calzado) con DNI según el día. DNI terminado en número par (0, 2, 4, 6, 8), día par; y DNI terminado en número impar (1, 3, 5, 7, 9), día impar.

● . Gastronomia: para llevar.

● . Administrativos de instituciones educativas.

● . Actividad Física individual con horario ampliado de 18 a 10 de la mañana.

● . Escribanos

● . Streaming de música



➔ . Se implementa un sistema de salidas a través del número de DNI, tal como para las compras en los comercios no esenciales.

➔ . DNI terminado en número par (0, 2, 4, 6, 8), día par; y DNI terminado en número impar (1, 3, 5, 7, 9), día impar.

➔ . No más de 2 personas.

➔ . Distanciamiento mínimo de 2 metros.

➔ . El tapabocas no es de uso obligatorio mientras se corre. Sí es obligatorio para ciclistas y los que salen a caminar.

➔ . Se mantiene restringido el uso de las postas aeróbicas.

➔ . No está permitido el traslado en auto o transporte público para hacer ejercicio.

➔ . Habrá cortes de tránsito para facilitar la actividad en parques y plazas seleccionados.

Martes 21

● . Salidas recreativas de chicos: se amplían en el horario de 10 a 18, a los martes, jueves, sábado y domingo.

➔ . Sin restricción por día según el DNI.

➔ . A 500 metros del domicilio de residencia.

➔ . Distanciamiento social y uso de tapabocas para mayores de 6.

➔ . Duración máxima: 60 minutos por día

● . Apertura de plazas y parques sin permanencia, sin uso de patio de juegos ni postas aeróbicas.

Miércoles 22

● . Se suma a los comercios de cercanía y galerías barriales los comercios de indumentaria y calzado barriales con DNI según el día.

● . Culto: apertura para tareas administrativas, celebraciones online y rezo individual con aforo y tope.

● . Lavaderos de autos.

● . Paseadores de perros.

● . Industria del juguete

Sábado 25

● . Mudanzas, sólo los fines de semana

Lunes 27

● . Salidas recreativas con chicos: se extienden a todos los días de 10 a 18, una hora por día.

● . Abogados

● . Galerías de arte con turno.

Miércoles 29

● . Peluquerías, depilación, manicuría y pedicuría.

● . Psicólogos.

● . Psicopedagogos.

● . Terapistas ocupacionales.

● . Kinesiólogos que trabajan con trastornos del neurodesarrollo y para la tercera edad.

● . Fonoaudiólogos que trabajan con trastorno del espectro autista (TEA).

Lunes 3 de agosto

● . Comercios de cercanía en avenidas de alta circulación, incluye los rubros de indumentaria y calzado con DNI según el día. No incluye a los Centros de Trasbordo como Liniers, Retiro y Constitución, y la calle Avellaneda y zona de Once.

SEGUNDA ETAPA