El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó este martes que tanto él como los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) no asistirán al encuentro del miércoles con el ministro de Economía, Martín Guzmán, convocado por el Gobierno nacional para hablar del avance de las negociaciones con el FMI, porque “así como está planteada es una reunión política”.



Rodríguez Larreta, quien habló esta mañana en un acto en el cual se anunciaron mejoras en el servicio de asistencia del SAME, ratificó la voluntad de la coalición opositora de “colaborar con la Argentina en su negociación" con el FMI.

“Nuestro compromiso está como JxC, y por eso aprobamos las leyes que pidió el Gobierno. Pero esta es una reunión de carácter político. No se trata de un trabajo serio e institucional", sostuvo el alcalde porteño.

En ese órden, confirmó que tanto él como los gobernadores radicales de la coalición opositora Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes) anticiparon que no asistirán al encuentro con Guzmán.



“Entendemos que, así como está planteada, es una reunión política más que una reunión en serio de trabajo institucional, e insistimos en que el ámbito para plantear esto es el Congreso nacional, donde se terminan aprobando las leyes”, insistió Rodríguez Larreta.



Por último señaló que desde JxC apoyarán las negociaciones con el FMI si están “en el marco de un plan económico que muestre cómo Argentina va a crecer y generar trabajo”. “En la reunión de mañana ni siquiera estaban invitados los jefes parlamentarios”, concluyó.

Anuncio de mejoras para el SAME

El Gobierno porteño incorporó 10 nuevos vehículos a la flota del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para "garantizar la asistencia de calidad de todos los vecinos y optimizar los tiempos de respuesta".



Se trata de 7 ambulancias de alta tecnología y 3 motos que funcionan como unidad de intervención rápida de avanzada, con las cuales suman 100 las unidades de atención. Los vehículos para trasladar pacientes son de nueva generación e incluyen luces true light que brindan una desinfección del vehículo en 10 minutos y tienen suspensión hidroneumática.



También poseen un sistema antivuelco y antipatinaje, y la cabina del paciente cuenta con una silla de ruedas, 3 tubos de oxígeno y un cardiodesfibrilador. Con respecto a las 3 nuevas motos, permiten reducir el tiempo de llegada ante una emergencia.

"Gracias a que cuentan con un médico a bordo, permiten brindar una evaluación avanzada del paciente in situ", afirmaron desde el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires durante los anuncios que fueron realizados durante una conferencia de prensa encabezada por el jefe de Gobierno porteño, el ministro de Salud, Fernán Quirós y el titular del SAME, Alberto Crescenti.



En el 2021, el SAME cumplió 30 años y anualmente asiste a un promedio de 250 mil personas. Desde el inicio de la emergencia sanitaria por Covid-19 habilitó la línea 107 para consultas sobre coronavirus y hasta el momento se recibieron alrededor de un millón y medio de llamadas.