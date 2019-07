Con un fuerte mensaje político, el jefe de gobierno porteño lanzó los cinco ejes de su hipotético segundo mandato al frente de la Ciudad. Acompañado por el vicejefe de gobierno y candidato, Diego Santilli; el primer candidato a senador nacional, Martín Lousteau, y el primer candidato a diputado nacional, Maximiliano Ferraro, Larreta enumeró las propuestas para educación, salud, seguridad, obras públicas y la participación de los vecinos en la toma de decisiones, sus cinco ejes.

Juntos estamos siendo protagonistas de la transformación más grande de nuestra Ciudad. Una transformación que jamás hubiera sido posible sin el trabajo y el esfuerzo de los 3 millones de vecinos que todos los días le ponen el hombro y siguen adelante. pic.twitter.com/MOddUightJ — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 29, 2019

"Las transformaciones no fueron de un día para el otro. Es importante formar un equipo cada vez más grande", dijo Horacio Rodríguez Larreta en un gesto que sirvió para saludar la incorporación de Lousteau al oficialismo. En esa línea expresó su "entusiasmo" por la ampliación del oficialismo que hasta ahora no había logrado concretar en el territorio porteño la suma de los integrantes de Cambiemos: el PRO no compartía su partido con el radicalismo.

Por eso hoy con todo el equipo de @JxC_Ciudad les contamos cómo vamos a seguir avanzando para hacer de Buenos Aires el mejor lugar para vivir. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 29, 2019

Eso cambió con la llegada de Juntos por el Cambio, donde lograron sumar al ahora ex rival Martín Lousteau. Fue el propio ex ministro de Economía quien tomó la palabra en ese sentido: "Que estemos acá es una muestra de que todos evolucionamos", dijo Lousteau jugando con el nombre de su fuerza política, Evolución.

Vivir mejor es que nuestros hijos estén mejor preparados y la manera de conseguirlo es con educación. Por eso, en estos años pusimos en marcha el plan 54 nuevas escuelas y ahora, vamos a seguir profundizando la secundaria del futuro y orientándola hacia los empleos del futuro. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 29, 2019

Después de destacar "el trabajo que se viene haciendo" en la ciudad, dijo que apuestan a "enriquecer" la gestión "desde las diferencias". El cierre del acto quedó a cargo del vicejefe de gobierno, Diego Santilli, quien hizo un "pedido muy especial", llamando a la ciudadanía a votar en las PASO: "No siempre en nuestro país pudimos elegir libremente a nuestros candidatos y representantes. Vayamos todos a votar", apuntó.

Vivir mejor es que nuestros hijos estén mejor preparados y la manera de conseguirlo es con educación. Por eso, en estos años pusimos en marcha el plan 54 nuevas escuelas y ahora, vamos a seguir profundizando la secundaria del futuro y orientándola hacia los empleos del futuro. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 29, 2019

"Hacer más"

Sobre su próximo gobierno, Larreta destacó: "Imagínense si en estos años hicimos tanta transformación, lo que podemos hacer para adelante. Por eso no hay que bajar los brazos, siempre podemos dar más, siempre podemos vivir mejor en la ciudad, en este sueño que tenemos de que Buenos Aires sea el mejor lugar para vivir. Pero eso, definitivamente, lo vamos a hacer juntos", concluyó.