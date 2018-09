El líder de La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque pasó por Comodoro Py para comparecer por su aparición en los cuadernos de la corrupción. Según consta en los mismos, recibió dinero de las coimas para financiar la campaña electoral del 2013. Sin embargo, dijo desconocer porqué lo acusan y apuntó contra la figura de los arrepentidos.

"Desconozco por qué hecho se me cita o por el que se me encuentra sospechoso o cuales son los elementos suficientes para generar una sospecha en una causa de evidente contenido sólo de carácter político, dado que desde que dejé la escuela no he utilizado cuaderno alguno, ni he ayudado a redactar y que, de acuerdo a lo informado por los medios, está sólo destinada a su fracaso jurídico pero que evidentemente generará el fin político que con ella se busca", dice el escrito presentado ante el juez Claudio Bonadio.

"Quiero aclararle al juez y al fiscal que no me arrepiento de nada, puesto que no hice nada ilegal, de modo que tampoco busco sortija alguna", agregó Larroque

Además, hizo hincapié en la persecusión política de la causa. "La motivación política la tengo muy clara. En la Argentina de hoy está severamente penalizado ser parte de un Proyecto Nacional, ser leal a Cristina Fernández de Kirchner como referencia indiscutida del mismo y el osar ser parte de una organización política que apuesta a la construcción colectiva y militante", agregó el diputado.

Según documentación secuestrada a Martín Larraburu, entonces secretario del jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, había una planilla en la cual se determinaba que Larroque cobró 15 millones de pesos.

Por esta misma causa, el miércoles declaró José Ottavis, quien también presentó un escrito en el cual dice desconocer el origen de los aportes. Acto seguido, también declaró Wado De Pedro.