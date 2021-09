Con una carta abierta publicada en su página web, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, puntualizó su posición con relación a la derrota del Frente de Todos en las PASO 2021 y la renuncia que ministros afines a ella elevaron al presidente Alberto Fernández.

El documento, de alto voltaje político, expone las diferencias entre los integrantes del binomio presidencial, aunque la propia Cristina anticipó que será leal al primer mandatario y que no está dispuesta a traicionarlo. De todas maneras, dejó en claro la necesidad de relanzar el gobierno y de que el Presidente escuche el mensaje de la población.

Las claves de la carta de Cristina Kirchner

Su respeto por la figura presidencial. Cristina recordó que ella misma fue quien propuso a Alberto Fernández para que encabezara la fórmula del FdT en las elecciones de 2019 y que su intención no es socavarle su autoridad. "He sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. Sé que gobernar no es fácil, y la Argentina menos todavía. Hasta he sufrido un vicepresidente declaradamente opositor a nuestro gobierno. Duerman tranquilos los argentinos y las argentinas… eso nunca va a suceder conmigo".

Su mirada sobre las PASO 2021. Sin vueltas, la vicepresidenta afirmó que "el peronismo sufrió una derrota electoral en elecciones legislativas sin precedentes" y lo graficó con el dato de que sólo en la Provincia de Buenos Aires el Frente de Todos perdió 440 mil votos con relación al caudal que había obtenido Unidad Ciudadana en 2017, con ella como candidata a senadora nacional.

Las causas de la derrota. Cristina enfatizó que antes de las PASO 2021 ella ya había advertido al Presidente de que, en su opinión, se venía llevando a cabo "una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad". Y que la respuesta que recibia era que las encuestas les daban muy bien y que iban a ganar las primarias. "Fui, soy y seré peronista. Por eso pensaba que no podíamos ganar. Y se lo decía no sólo al Presidente. Muchos compañeros y muchas compañeras escucharon mis temores".

Las renuncias. Con un ejemplo de lo sucedido en su propia gestión, en 2009, Cristina Kirchner enfatizó la necesidad de un recambio de gabinete. Y lanzó una pregunta retórica: "¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al Presidente la reorganización de su gobierno?".

El nuevo Gabinete. En el medio de los nombres que empezaron a circular para una eventual reorganización del cuerpo ministerial, Cristina reveló cuál fue su propuesta. Contó que el martes, en una reunión en Olivos, le dijo a Alberto Fernández que "era necesario relanzar su Gobierno y le propuse nombres como el del gobernador Juan Manzur para la Jefatura de Gabinete".

.

Su visión sobre la economía. La expresidenta desmintió haber pedido la renuncia del ministro de Economía. Más aún, dijo que ella misma llamó a Martín Guzmán para negar la especie. Pero así y todo hizo pública su disconformidad con el manejo de la situación fiscal y pidió incrementar el gasto público."Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI… más del doble de lo ejecutado y restando sólo cuatro meses para terminar el año… con pandemia y delicadísima situación social. No estoy proponiendo nada alocado ni radicalizado. Al contrario, simplemente estoy recogiendo lo que en este contexto global de pandemia está sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo".

Sus diferencias personales con el Presidente. A pesar de su apoyo institucional, la carta dejó en evidencia que el diálogo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner no es tan llano como debería serlo. "Durante el año 2021 tuve 19 reuniones de trabajo en Olivos con el Presidente de la Nación. Debo decir que de las 19 reuniones, la mayoría fueron a iniciativa mía". De todas maneras, confió en que Fernández pueda "relanzar su gobierno" y que "tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada: que honre la voluntad del pueblo argentino".