El ministro de Educación, Nicolás Trotta, pidió este lunes a los trabajadores de la educación poder "garantizar el derecho a la alimentación de los chicos en las escuelas y, en los casos que sea necesario, con más turnos", frente a la suspensión de clases en el marco de las medidas para mitigar la pandemia de coronavirus.



Además, señaló que "la decisión que trabajamos es que todos los maestros concurran a la escuela porque estos días son importantes" ya que requieren "un desafío pedagógico particular", algo que se "conversó con distintas organizaciones sindicales docentes".





En tanto, aseguró que "la escuela es irremplazable" al presentar la plataforma web "Seguimos Educando" en Casa Rosada, donde también anunció que se emitirán cuatro horas diarias de contenido educativo en la TV y radio pública ante la suspensión de clases por el coronavirus.



"No son vacaciones, es un tiempo de cuidado", sostuvo Trotta en rueda de prensa.



"La escuela es irreemplazable. No son días de vacaciones, son días que tenemos que resguardarnos en nuestros hogares, por eso ponemos a disposición herramientas pedagógicas para que los chicos sigan aprendiendo", dijo.



Ante la suspensión de clases hasta el 31 de marzo por la pandemia del Covid-19, el Ministerio de Educación junto con la Secretaría de Medios Públicos confirmaron que habrá cuatro horas diarias de emisión de lunes a viernes de contenidos educativos a través de la TV Pública y Radio Nacional.



Según se explicó, de 9 a 11 se impartirán contenidos para nivel primario y de 14 a 16 para el secundario.



"Tiene un esquema plurigrado, en las emisiones se podrán ver áreas de interés diversas", precisó Trotta, y confirmó que no habrá instancias de evaluación posterior sobre los contenidos.



"Buscamos responder a la demanda que tiene el sistema educativo por el momento en el que estamos hoy", aseguró el secretario de Medios Públicos, Francisco Meritello. Y agregó que "instamos a los medios privados a que se sumen a esta iniciativa para que los chicos puedan seguir estudiando y capacitándose en los días de la pandemia".



Claudio Ambrosini, presidente del Enacom, contó que se le pidió a las empresas la "gratuidad" para navegar y acceder a la página de contenidos pedagógicos, que será de acceso libre y sin restricciones desde cualquier celular o computadora.



"La cantidad de datos es limitada. Las empresas están poniendo todo para que no haya lentitud", aseguró Ambrosini.



El titular del Enacom recomendó "el uso responsable de las redes" y pidió a la gente "que se informe por canales oficiales del gobierno".



