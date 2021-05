En medio de una crisis económica que se ha agravado por la pandemia del coronavirus, un reciente informe del Gobierno al que Crónica tuvo acceso, indicó que "el 20% del gasto promedio de las familias se destina a la compra de carne". Esto tiene que ver con los incrementos de precios sucesivos, que a su vez derivaron en un menor consumo.

"Hay dos factores, el ingreso que está muy disminuido y la carne que pasó a ser un alimento caro. Hoy se gasta un 20% del gasto promedio familiar, pero en unos meses esa cifra puede llegar a ser mayor", señaló en diálogo con este medio Emmanuel Lapetina, presidente del frigorífico La Peña y responsable de una carnicería que lleva ese nombre.

.

Según el comerciante, "al negocio lo que más vienen a pedir es la carne picada. Si bien la mayoría compra por kilo, otros te piden 400 gramos y hasta preguntan cuánto les alcanza con $100". Aunque sostuvo que "la Tarjeta Alimentar ayuda a hacer picos de ventas".

Actualmente, cada argentino consume en promedio 15 kilos de carne menos por año que en 2015. Mientras que ese año la cuenta daba 58,6 kilos per cápita, la actual se redujo a 43,7 kg.

El mes pasado, el consumo de carne vacuna fue el más bajo en 100 años. De acuerdo a la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), se ubicó en 45,2 kilos por habitante año, una baja del 12% contra igual mes de 2020. "El valor de la carne está muy alto porque el poder adquisitivo del salario cada vez es más bajo", expresó a este diario Miguel Schiariti, titular de Ciccra.

Por otro lado, el 75% de las exportaciones hoy van a China, lo que equivale a 109 millones de kilos. Estas crecieron 1.138% desde 2015. El precio promedio de venta local ($ 656) resulta 129% superior al de exportación ($ 286), ya que se trata de cortes de menor valor.

El 75% de las exportaciones hoy van a China, lo que equivale a 109 millones de kilos.

Las ventas a China compiten con el consumo local. De hecho, la pérdida de consumo de las familias argentinas es prácticamente igual al volumen de exportaciones al país asiático, que se hace a precios más bajos.

"Ellos compran la carne que nosotros consumimos, no es que se llevan un novillo pesado. Compran vacas. Entonces eso hace que desvirtúe todo", continuó Lapetina, quien concluyó: "A los exportadores les es mas fácil colocar esa mercaderia a China que meterse de lleno en la comercialización de carne local".

.

Consultado por "Crónica", Vicente, carnicero de la ciudad bonaerense de Lanús, precisó: "Me está costando vender asado porque está bastante caro. Y en cuanto a la carne en general, estoy vendiendo muy poco, me arriesgaría a decir que un 60% menos".

Conforme a un relevamiento realizado por diferentes carnicerías, se pudo constatar que la picada especial aproximadamente cuesta $690, en tanto el kilo de asado es posible adquirirlo a $720. El de vacío se consigue a $790 y el de milanesas ya pasó los $800. Sin embargo, los cortes que más salen son los típicos de invierno, como el osobuco, a $430 el kilo.

Polémica por el cierre de exportaciones

Ante el anuncio del Gobierno de limitar las exportaciones de carnes vacunas por el término de 30 días, los integrantes de la Mesa de Enlace decidieron organizar un cese de comercialización de todas las categorías de hacienda vacuna, desde las 0 hs del jueves 20 de mayo hasta las 24hs del viernes 28 de mayo, en rechazo a la medida.

.

"Esta amenaza no tiene fuerza. Pueden estar una semana o 15 días sin vender, pero no más porque al animal no se lo puede hacer aguantar tanto tiempo en un corral. Eso les provocaría gastos, se pasa de peso, entra en otra categoría y los valores van cambiando", destacó Vicente.

“Las exportaciones son la única fuente genuina de divisas pero el Estado debe intervenir para armonizar intereses y proteger el crecimiento, la producción y el trabajo. Y privilegiar el bienestar general por sobre los intereses sectoriales”, señaló sobre el cierre de exportaciones la diputada del Frente de Todos y economista, Fernanda Vallejos.