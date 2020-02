El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) , Marcelo Gallo Tagle, sostuvo que "las jubilaciones de los jueces no son de privilegio" y explicó que "llamarlas así es embarrar la cancha", al tiempo que cuestionó el proyecto que se tratará este miércoles en Diputados al asegurar que está diseñado "para seguir socavando la imagen de la Justicia".



"Las jubilaciones de los jueces no son de privilegio; llamarlas así es embarrar la cancha. Es una jubilación especial, igual que otros 70 regímenes", dijo Gallo Tagle en diálogo con la radio online FutuRöck.



Además, sostuvo que "la emergencia económica" no la generaron los jueces, y afirmó que "la reforma apunta a socavar la imagen de la Justicia, pero sin un análisis correcto del impacto", al considerar que "no hay seriedad en los números" y que "han generado un impacto de renuncias" que, sostuvo, no sabe "si es buscado".

De todos modos, reconoció que están "dispuestos a poner el hombro" para superar la emergencia y dijo que tienen "diferentes propuestas para avanzar en ese punto".



El juez señaló que quieren "dar el debate con racionalidad, con los números en la mano" y agregó que los magistrados tienen "incompatibilidades que ni el presidente de la Nación las tiene".



"Lo que nosotros queremos es colaborar en la salida de esta emergencia y tenemos diferentes propuestas para poder avanzar sobre se punto", apuntó.

En referencia al proyecto que este miércoles será analizado en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, Gallo Tagle consideró que "no contiene previsibilidad para mensurar el impacto que produciría su aprobación" y planteó que, "si el objetivo fuera corregir el tema del desfase por el déficit que se señala", deberían "tener números de lo que estamos hablando", y "no tienen esos números".



"Lo que tienen diseñado es una especie de reforma que apunta a seguir socavando la imagen de la Justicia pero sin un análisis correcto de cómo es el impacto", dijo Gallo Tagle, que pidió "dar el debate, pero bien, razonablemente, con seriedad, con números en la mano".



En tanto, en una entrevista publicada en La Nación, Gallo Tagle había asegurado que, de aprobarse el proyecto, "hay chances de que renuncien 300 jueces", lo que generaría más déficit porque "incrementará la masa de jubilaciones con menos jueces que aporten".

"Si la idea fue salvar el déficit económico que tiene el sistema, ésta no es la solución. Al contrario, hay chances de que renuncien 300 jueces, con lo que habrá menos aportes", aseveró.



Es que "se van a generar vacantes y va a haber más pasivos, lo que incrementará la masa de jubilaciones con menos jueces que aporten", dijo el funcionario judicial, quien además cuestionó la "improvisación en relación con el impacto de la medida",



Gallo Tagle sostuvo que "no" le consta que el Gobierno esté buscando vacantes y que, por el contrario, espera "que la gente se quede, pero la ley es gravísima".



Además, destacó que, "ahora, hay más de 18 renuncias de jueces presentadas y varias de fiscales, pero la catarata de renuncias tendrá lugar el jueves o viernes cuando se trate el proyecto en comisión y se vea cómo queda el dictamen".

El juez dijo que tiene una buena relación con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, pero, sin embargo, aseveró que, "desde que apareció el proyecto", se dedicaron a "hablar con los legisladores" y les "sorprendió que saliera el proyecto" sin "haber sido escuchados".