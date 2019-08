En total, 16 provincias se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar la inconstitucionalidad del decreto presidencial que establece la rebaja de impuestos con impacto en la coparticipación.



En paralelo, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz buscan hacer lo mismo con el congelamiento del valor de las naftas.

La decisión de llegar a la Justicia se gestó durante la reunión del Consejo Federal de Inversiones que se realizó la semana pasada.



El plan de alivio presentado por el Gobierno generó una fuerte resistencia entre las provincias opositoras que consideran que ambas medidas -tanto la eliminación del Impuesto al Valor Agregado como la suba del mínimo imponible del Impuesto a las Ganancias- afectan las finanzas de las administraciones locales, por lo que consideran que el paquete de medidas es inconstitucional y pidieron una cautelar para que se retrotaigan los recursos de los fondos coparticipables.

Reunión del Consejo Federal de Inversiones. (Gentileza: Jujuy dice)

En concreto, las provincias no se oponen a las medidas adoptadas por el gobierno en sí mismas, si no las consecuencias que tendrán en sus economías locales. "Lo que ha hecho el gobierno nacional es ilegal. Más allá de la justicia o no de la medida, el gobierno nacional lo tiene que hacer con sus recursos y no con los que no le son propios y eso es lo que les estamos diciendo a las provincias a la Nación", sostuvo el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

Desde el gobierno, en tanto, sostienen que el paquete en cuestión no altera las finanzas provinciales. "La verdad es que se equivocaron los gobernadores. Los conozco a todos, he trabajado con ellos y he defendido los intereses federades", sostuvo el candidado a vicegobernador por el oficialismo, Miguel Ángel Pichetto.