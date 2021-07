La Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME) publicó este domingo en un informe que el nivel de consumo creció 8,6% interanual en junio, pero se mantuvo 16% por debajo del mismo mes de 2019 antes de la pandemia por el Covid- 19.

Por su parte, Daniel Rosato, empresario y presidente de Industriales Pymes Argentinos, dijo en diálogo con crónica.com.ar: "En los productos de consumo masivo en junio de 2020 con respecto a junio de 2019 se observa que se sostiene la venta. hay una leve caída en general con respecto a enero y febrero de 2021. La venta de productos de consumo masivo fue aumentando en los productos de menor precio. Los productos de mayor costo han tenido una caída superior. La venta se sostiene en los productos de menor valor".

"En la industria manufacturera, aquellos sectores que estaban muy mal en 2019 hoy se están recuperando y están necesitando créditos blandos para hacer inversiones en máquinas para duplicar o triplicar su producción. Esto también orientado a la posibilidad de poder exportar", dijo el empresario pyme.

"Creemos que la economía en el 2021 tiene más previsibilidad a medida que avance el tema crediticio y en la vacunación, lo que va a permitir mayor reactivación, algo que ya estamos viendo en diversos sectores de la industria, lo que va a permitir un efecto dominó generando también nuevas fuentes de empleo", aseguró Roseto.

"L a construcción ha crecido en un 300% arrastrando a los diferentes sectores de la industria como el acero, el aluminio o el vidrio", dijo Daniel Rosato. (Télam)

El empresario pyme contó que actualmente donde se está observando una mayor inseción laboral es en el sector de "la fabricación de bienes de capital, como máquinas, equipos, y sectores de petróleo y gas". Mientras que "la construcción ha crecido en un 300% arrastrando a los diferentes sectores de la industria" como el acero, el aluminio o el vidrio. "Y esas industrias son las que han generado nuevos puestos de trabajo", precisó

El presidente de Industriales Pymes Argentinos, aseguró que en el sector del consumo de alimentos "se está trabajando a una capacidad instalada promedio del 70 y 75%"

El informe sobre las ventas minoristas de CAME

“La recuperación del consumo se desaceleró en junio con las nuevas restricciones para contener la segunda ola de coronavirus, y las ventas minoristas pymes, medidas a precios constantes, crecieron 8,6% frente a junio 2020, pero siguen 16% por debajo del mismo mes de 2019, antes de la pandemia”, sostuvo el comunicado.

Según el informe, en la comparación anual, el 73,6% de los comercios obtuvieron "variaciones positivas", aunque las expectativas para los próximos tres meses "se mantienen prudentes" debido a la "incertidumbre por la crisis sanitaria".

En los últimos dos años, el poder de compra de las familias cayó un 20%, según evidenció CAME.

Los resultados del informe fueron obtenidos en base a las respuestas de 800 comercios de la Argentina que fueron aportadas entre el 1 y 3 de julio. De los 11 sectores relevados, ocho finalizaron el mes con subas interanuales, mientras que tres cayeron, los cuales son: farmacias (-2,3%), mueblerías, decoración y artículos para el hogar (-1,2%) y alimentos y bebidas (-0,6%).

La evolución de las ventas minoristas pyme

Variación interanual y nivel con estacionalidad Enero 2019=100 (CAME)

En relación a mayo de 2021 las ventas minoristas crecieron 13,1%, donde se evidenció mayor aumento en indumentaria (+27,7%), calzado y marroquinería (+29,2%) y artículos deportivos (+27%).

Mientras que en la comparación anual, frente a junio de 2020, crecieron un 8,6%, donde las mayores tasas de variaciónse se vieron en perfumería y cosmética (+32,7%), neumáticos y repuestos de autos y motos (+24,6%), e indumentaria (+24,4%).

Evolución de las Ventas Minoristas Pymes ( CAME)

En relación a junio de 2019, las ventas cayeron 16%, donde las mayores bajas se vieron en perfumería y cosmética (-35,0%), Calzado y marroquinería (-32,8%) y jugueterías y librerías (-27,9%).

Evolución de las Ventas Minoristas Pymes ( CAME)

Por otro lado, según CAME, en el primer semestre del año las ventas minoristas pymes acumularon un alza anual de 15,2% frente a iguales meses de 2020 y una baja de 13,7% contra los mismos meses en 2019.

El análisis de cada rubro en las ventas minoristas pyme

Las ventas de indumentaria, lencería y accesorios escalaron 24,4% anual en junio. (Gentileza: LM Neuquén)

-Alimentos y bebidas: según Came, las ventas en junio cayeron 0,6% frente al mismo mes del año pasado. En comparación a dos años atrás, más precisamente junio de 2019, están 4,0% abajo. Los empresarios consultados por CAME señalaron que se vendió bien por el Día del Padre, mientras que el resto del mes "fue flojo". Y las restricciones a la circulación por el coronavirus alentaron más compras en almacenes de barrio. “Las ventas se mantienen por las tarjetas sociales, eso nos ayudó a mantenernos. Pero es bastante inestable debido a los aumentos de precio y los negocios nuevos que se abren en los alrededores del mismo rubro”, contó el dueño de un local de productos frescos de la ciudad de Santiago del Estero, quien fue entrevistado por CAME.

-Electrodomésticos, artículos electrónicos, computación, celulares y accesorios: las ventas en los negocios pymes subieron 5,6% anual en junio y se mantienen 15,5% por debajo de igual mes de 2019 a precios constantes. En el primer semestre del año crecieron 23,9% frente a enero-junio de 2020. “Hubo un declive importante en la venta de artículos electrónicos-tecnológicos de mayor valor y un crecimiento en el consumo de artículos pequeños y económicos”, describió un empresario del rubro de Castelar en el Gran Buenos Aires.

-Indumentaria, lencería y accesorios: las ventas escalaron 24,4% anual en junio a precios constantes pero resultaron 24,6% menores a junio de 2019. Para el primer semestre del año acumularon un progreso anual de 36,7% frente a los mismos meses de 2020 y una caída de 20,0% frente al primer semestre de 2019. “En nuestro local se siente mucho la ausencia de turistas”, explicaron a CAME desde un negocio de indumentaria general de San Fernando del Valle de Catamarca.

-Jugueterías y librerías: las ventas crecieron 20,6% anual en junio aunque resultaron 27,9% con respecto a junio de 2019. En el primer semestre del año tienen un incremento anual de 21,8% en relación a los mismos meses del año pasado y un descenso de 27,9% contra el primer semestre de 2019. El impacto se debe a la pérdida de poder de compra de las familias y a la menor actividad escolar presencial. “Al estar los colegios abiertos, la situación este año mejoró muchísimo, pero acarreamos deudas y necesitamos más recuperación en las ventas”, dijo el propietario de una librería de la Ciudad de Buenos Aires.

