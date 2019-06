Roberto Lavagna, candidato a presidente por Consenso Federal, confió a Crónica HD que el cierre de listas "no fue un momento agradable" porque existió "tensión" entre los socios. Además consideró que la utilización de "trolls" para hacer "campaña sucia" provoca el "deterioramiento" de la democracia.

El ex ministro de economía reflexionó sobre la polarización del electorado entre el oficialismo y el Frente de Todos. Para ellos, "perder" una elección tendría "un alto costo" y por ese motivo, harían "lo que sea necesario" para no hacerlo, incluso "lo que no se debe", consideró. La crítica del candidato, en ese sentido, apuntó a "los trolls y a la campaña sucia", los cuales "deterioran la democracia".

Señaló que la fórmula de Alberto Fernández, como presidente, y Cristina Fernández de Kirchner, como su vice, tienen la experiencia del "ejercicio del gobierno" pero rechazó que "formaron parte de los ocho años en que la economía no se movió". "El gobierno anterior se equivicó", sostuvo.

"Estuvo equivocado con la lluvia de inversiones", consideró Lavagna sobre el gobierno de Mauricio Macri. Aclaró que sí existieron inversiones pero "hacia afuera", ya que salió capital desde Argentina hacia el exterior porque los empresarios "no tienen donde invertirlo y buscan rentabilidad por otro lado".

Respecto a su espacio, confirmó que tiene "equipos trabajando" y que el cierre de listas "no fue un momento agradable" porque hubo "tensiones entre los socios". "El candidato a vicepresidente, Juan Manuel Urtubey, es una persona joven. Siempre tuve esa característica de que mis equipos estuvieran conformados por jóvenes y ahora será lo mismo", señaló.

Lavagna, por otro lado, responsabilizó al estancamiento de la economía por "la falta de producción y empleo" y aseguró que su reactivación depende del "aumento del consumo y las inversiones". "El consumo se mueve si la gente tiene poder de compra. Debemos subir el salario mínimo y hacer una baja de impuestos para las PyMES cuando producen y generan empleo. Desde hace ocho años que la economía está estancada y así no funciona nada", cuestionó.

Las reformas previsional y laboral deberán quedar subordinadas a la economía, explicó el candidato. Si bien reconoció que son necesarias, la prioridad es primero la reactivación del país y luego será encabezar las reformas. En cuanto a la previsional, afirmó que es "a largo plazo" con intervención del Congreso y la Corte Suprema, porque "son derechos adquiridos". Y agregó: "Hay que subir la jubilación mínima y para eso va a ser necesario diferenciar y sacar de más arriba, eso requerirá de la Corte".

Al ser consultado por su reunión con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), realizada este jueves, consideró que "la decisión política" debe ser del país, "no del Fondo"; y que tampoco "deberá ser una cuestión ideológica de pelearse". "Con mucha seriedad, podemos hacer las cosas. Nadie va a poder cobrar nada en una economía estancada. Argentina tiene capital pero necesita confianza y demanda", indicó.