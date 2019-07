Admitiendo que hubo "una falla de la política" en la construcción de la tercera vía electoral, el precandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna cuestionó la polarización extrema de la campaña.

"Esto está estudiado: cuando hay polarización fuerte, el costo de perder es tan alto que usan cualquier método para retener o ganar el poder. Son casos en que se considera que naturalmente van deteriorando la democracia, porque se empujan a hacer cosas que no se deberían hacer", aseguró en Crónica HD.

El ex ministro de economía de Néstor Kirchner destacó que las dificultades por romper esa polarización se dan porque "los dos polos han decidido que prefieren al otro como contendiente. En esto están absolutamente de acuerdo. Quieren enfrentarse entre sí. Uno ejerce el gobierno, con lo que esto implica en poder y recursos, el otro lo ejerció hace poco y eso también se nota".

No obstante, destacó que "las mismas encuestas que dan polarizacion dicen que el 40% prefiere no votar ni a uno ni a otro. La demanda está instalada", y remarcó que "hubo una iniciativa que se llamó Alternativa Federal, de la que nunca formé parte, que no me convenció porque yo tenía información que quienes estaban ahí estaban en proceso de irse, unos al macrismo y otros al cristinismo. Finalmente, ¿quiénes quedamos? Los dos que desde el principio dijimos "ni macri ni cristina" y nos mantuvimos firmes. Eso termina en esta fórmula conjunta con Juan Manuel (Urtubey), lo que es motivo de una gran alegría, pero en el medio hubo tiempo que se perdió, hubo una falla de la política".

Críticas al Fondo Monetario

Consultado sobre el "veranito financiero" que atraviesa hoy el país, agregó que "el gobierno cuenta con el apoyo del FMI para sostener esta calma artificial, por supuesto que esto no le sirve a los ciudadanos. Ya sabemos qué costo tiene sentarse sobre variables artificiales, como el dólar, en algún momento rebota".

"Lo que hace el Fondo es un juego perverso. Le conceden apoyo al gobierno pero por el otro lado se cubren reconociendo que las expectativas no san tan buenas", sostuvo.

Lo pagado en intereses por endeudamiento ya es 3 veces y media lo pagado por el costo de la obra pública realizada.

"Si usted no discute nada y en la desesperación agarra cualquier cosa, tiene un acuerdo como éste. Lo que hicimos en 2003 fue ir al Fondo y decirle que ese acuerdo no era sostenible".

No a la reforma laboral

Además, Lavagna rechazó las postulaciones de algunos empresarios que en los últimos días pidieron una reforma laboral que flexibilice los derechos de los trabajadores. "Esta calma que se está viviendo y beneficia al gobierno los excita, y los hace perder sentido con la realidad. La gente no es plastilina para que la conviertan de una industria a la otra como si nada. No va a haber la reforma como ellos dicen", disparó.

En esa línea, destacó que "las reformas sólo pueden hacerse en una economía que camina", y puso como ejemplo el caso del yacimiento de Vaca Muerta. "Allí hubo concesiones de los gremios, que flexibilizaron algunos puntos del convenio, pero a cambio se crearon 30 mil nuevos puestos de trabajo".



Por último, sostuvo "cuidado con la idea de voto útil. lo útil es votar al espacio del centro, porque es lo único que cambia".