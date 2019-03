Pese a que aún no confirmó si será precandidato a presidente, Roberto Lavagna ya dejó en claro que un acercamiento con Cristina Fernández de Kirchner no será fácil. Además, criticó el actual modelo y aseguró que el país está “estancado desde hace ocho años”.

La Universidad Católica Argentina brindó un informe en el que describió las dificultades crecientes de los grupos más vulnerables del país. Ante esto, el ex ministro expresó que “los sectores medios están sintiendo el golpe” y “asumiendo una serie de reducciones del nivel de vida importante”, por lo que “cuando los hechos se acumulan a lo largo de los años, los efectos no pueden ser otros”. En ese sentido, dijo que además del estancamiento de los últimos años, la economía está “cayendo en los últimos meses”.

Respecto del modelo económico, Lavagna fue duro y lo definió como “errado”. “El plan económico original, que duró dos años y medio aproximadamente, siempre creí que era un plan errado. Se llegó a una situación en la cual los mercados registraron que la política económica no andaba, comenzó una fuga hacia el dólar importante y en ese momento el gobierno se quedó sin respuesta más que ir al FMI, que diseñó un clásico programa de ajuste. Estos programas de ajuste son ajuste, más ajuste y más ajuste”, cuestionó.

Sobre lo que viene, consideró que “este año puede haber una ligera baja de la inflación respecto a los últimos dos o tres índices”, que fueron “altísimos”, aunque negó que se pueda hablar de “control de la inflación”, ya que “difícilmente sea más baja de 35 por ciento, siendo optimistas”. Además, aseguró que el “jueguito de la tasa y el dólar, donde para contener el dólar se lleva la tasa a niveles elevados, termina mal”.



Las soluciones

Para Lavagna, es necesario aplicar un modelo económico distinto, con prioridades diferentes a las impulsadas por Cambiemos. “Se empieza por la creación de un consejo económico y social, donde las partes sean capaces de sentarse en torno de una mesa e ir con el gobierno de turno”, dijo y advirtió que “no se sale repartiendo porque no hay mucho para repartir, no hay nada para repartir”. “Lo que se busca es que el esfuerzo que hay que hacer para salir no sea de los sectores más bajos y medios”, manifestó.



Construcción

Por otra parte, respecto del armado político para las próximas elecciones, Lavagna destacó la importancia de “generar consensos básicos”, aunque también dejó en claro cuáles serán sus límites: “No he tenido ni pienso tener ningún contacto con Cristina Kirchner. Construimos con quienes no han creado la grieta”.

De inmediato, sobre la ex presidenta agregó: “Uno tiene que estar dispuesto a conversar con cualquiera si tiene algún objetivo, si ha evaluado que esto puede contribuir en algo. En este momento, diría que no porque a lo único que contribuye es a que se desdibujen ciertos límites que es bueno mantener”.

“La situación del país es muy complicada, de esta situación no se sale con candidaturas mágicas, se sale juntando varias voluntades que incluyan a la sociedad civil”, analizó y agregó que habló con representantes de diversos sectores, como Martín Lousteau y Marcelo Tinelli, a quien definió como “una persona preocupada, quizás con alguna decisión de meterse más activamente en política”, aunque “eso lo tiene que decidir él”.