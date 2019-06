Los precandidatos presidenciales de Consenso Federal, Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, eligieron este sábado a Graciela Camaño para encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires y confirmaron la postulación del ex intendente de Bolívar y actual diputado nacional, Eduardo "Bali" Bucca, como gobernador bonaerense.



A pocas horas del cierre de presentación de las listas, los dirigentes aprovecharon una recorrida por la Fundación Argentina de Nanotecnologia (FAN), llevada adelante por la Universidad de San Martín, para confirmar las postulaciones.



"La mejor manera de presentar a quien va a ser a nuestro candidato a gobernador es acá en el territorio de la provincia, en la Unsam y con una mirada de futuro que sale de esta capacidad tecnológica que parte de la sociedad argentina tiene. Es un bonaerense. Esta es una provincia que se la ha sometido a gente que viene de afuera y conoce muy poco", destacó Lavagna sobre Bucca.



"'Bali fue intendente de Bolívar, y como diputado de la provincia, la conoce y le agrega valor", agregó el ex ministro de Economía, quien señaló que para el cierre de listas "se ha trabajado con nuestros socios con mucha seriedad, sin perder de vista que importa mucho el programa, las ideas y no solamente los cargos".



En tanto, Camaño quedó confirmada para encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, acompañada en el segundo lugar por Topo Rodríguez, oriundo de Tandil y de máxima confianza de Lavagna en la provincia de Buenos Aires.



El tercer puesto de la nómina provincial lo ocupará Liliana Schwindt, ex diputada especializada en temas de defensa al consumidor, y en el cuarto lugar se confirmó a Jorge Ariel Illa, un joven dirigente socialista marplatense, que es secretario general adjunto del Partido Socialista a nivel nacional.



De esta manera, quedó relegada de la lista bonaerense la líder del GEN, Margarita Stolbizer, aliada de Consenso Federal, quien -casi en simultáneo a que se conocieran las candidaturas- ratificó por Twitter su pertenencia al espacio.



"Hay que terminar con la grieta y con los malos gobiernos de Kirchner y de Macri. Lavagna-Urtubey es un salto de calidad para hablar de la educación, el trabajo y una Argentina con futuro. Vamos a trabajar por un país mejor", aseveró.



Por su parte, en la recorrida en San Martín, Urtubey también destacó la elección de Bucca, al señalar que "entiende la dinámica y la lógica de la provincia de Buenos Aires" y que las precandidaturas presentadas en sociedad hoy "son los primeros pasos de la reconstrucción de una Argentina Federal".



Luego de la recorrida, Bucca destacó que "es un orgullo acompañar a Roberto y Juan Manuel. Estamos acompañando el talento que tenemos en la provincia. Tenemos que despertar esa gran fuerza que tiene la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con generar y crear oportunidades que están".



"Es necesario que la política alumbre estos temas, los ponga como prioridad y los ilumine. Ojalá que podamos contagiar a los bonaerenses y que cada vez seamos más los que nos sumemos a este proyecto", agregó.

En cuanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el economista Matías Tombolini competirá por la jefatura de gobierno porteño por Consenso Federal, y el propio Lavagna realizó el anuncio de esta postulación a través de las redes sociales.

Luego de mantener una reunión con Tombolini, de la que también participó Marco Lavagna, el postulante a la presidencia comunicó esta precandidatura a la titularidad del Ejecutivo porteño mediante un mensaje difundido por Twitter.

En el tuit, Lavagna da cuenta de los talleres que ofrece Tombolini, que "los realizan profesores voluntarios que comparten nuestra visión de que es sumamente importante enseñar y dar valor agregado".

Y subraya: "Esa es la filosofía que tenemos que impulsar en el país, por eso le pedí a Matias que me acompañe como candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad".