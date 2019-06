El precandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, aseguró que "jamás existió ningún ofrecimiento directo o indirecto" de dinero para desisitir de presentarse a las próximas elecciones, al declarar como testigo en los tribunales federales de Retiro.



"Jamás existió ningún ofrecimiento directo o indirecto y mi primer conocimiento resulta del artículo del diario Perfil referido. En lo personal, he puesto esta noticia en el plano de las campañas sucias políticas y de las 'fakes news'", expresó Lavagna luego de prestar juramento de verdad ante el fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello.



Lavagna arribó a los tribunales federales de Retiro poco antes de las 10, pese a que estaba citado para las 10.30, y de inmediato ingresó a la fiscalía en el quinto piso de Comodoro Py 2002.



Allí ya se encontraba el fiscal Di Lello, quien lo citó en el marco de una investigación preliminar que abrió tras la publicación en el diario Perfil el 1 de junio de 2019 una columna de opinión titulada "Carta Abierta a la tercera vía".



En ese texto se sostuvo que "se rumorean ofertas de ocho millones de pesos de un grupo de empresarios para que Lavagna no sea candidato...".



"Lo juro", dijo Lavagna ante Di Lello en el juramento de verdad como testigo antes de dar sus datos personales, y luego se le exhibió una copia de esa columna de opinión, que firmó Jorge Fontevecchia.



Tras negar haber recibido cualquier ofrecimiento, Lavagna no consideró necesario agregar nada más a su declaración y finalizó el trámite.



El lunes, Di Lello tomó declaración como testigo al ex presidente Eduardo Duhalde, quien atribuyó los ofrecimientos a "punteros políticos".



"Desconozco su identidad, y no sé a qué sectores políticos o económicos podrían pertenecer", declaró Duhalde.



Más temprano, el fiscal Di Lello había dicho que "puede haber ofrecimiento de dinero a cambio de bajar una candidatura y que no haya delito. Hay cosas que generan daño que pueden no ser delito", en declaraciones a FM Futurock.



Asimismo, reveló que el ex presidente Duhalde "ratificó que algunos dirigentes de sectores políticos y económicos, que no podía identificar, habían hecho el ofrecimiento a Lavagna para que se retirara de la campaña".