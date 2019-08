Leonardo De Bella presentó su renuncia "de carácter indeclinable" al Ministerio de Educación de Chubut, provincia que lleva 20 días de paro. Este lunes señaló que "en la Patagonia tenemos muy presente lo que pasó con Carlos Fuentealba", asesinado el abril de 2007.

Los docentes, que cobran en cuotas y sin los aumentos acordados por paritarias, cortan desde este lunes las "rutas de petróleo" que conectan a Comodoro Rivadavia con los yacimientos. La carta firmada por De Bella y dirigida directamente al gobernador Mariano Arcioni señala que "en la coyuntura política del presente, se vuelve necesario que usted cuente con nuevos interlocutores en la cartera educativa, que le permita tener mejores márgenes de asesoramiento y ejecutividad".

Este lunes, los docentes comenzaron una nueva medida de lucha: corte de las llamadas "rutas del petróleo" que conectan a Comodoro Rivadavia con los yacimientos.

Daniel Enhes, subsecretario de recursos, también dio un paso al costado. El ahora ex ministro renunció porque "no quiero terminar con un muerto en la ruta". El contexto de la renuncia son las tres semanas de huelga docente como consecuencia del pago escalonado de los sueldos por parte del Estado. Cabe recordar que, días atrás, el ahora ex ministro sufrió un escrache en la puerta de su casa.

Según Pablo Salguero -secretario de Interior del Sindicato Argentino de Docentes Privados-, la última reunión con De Bella "no se acercó ni a una promesa. Solo nos dijo que como estaban las cosas no podía hacer mucho más, pero nos pidió que nosotros entendamos y no hagamos cortes ni paros. Nos tiró la responsabilidad a nosotros".

Este lunes, los docentes comenzaron una nueva medida de lucha: corte de las llamadas "rutas del petróleo" que conectan a Comodoro Rivadavia con los yacimientos. La interrupción del tránsito se practica sobre las rutas 3 y 26. "Hemos decidido estar en la ruta por 48 horas", dijo el secretario general de la regional sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, Daniel Murphy.

El dirigente explicó que "llegamos a esto por el constante incumplimiento de los acuerdos paritarios homologados, el pago fuera de término de los salarios y del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el funcionamiento irregular y parcial de la obra social Seros y el amedrentamiento por parte del gobierno provincial en relación al descuento de los días de paro".

La situación se complejiza, ya que la Mesa de Unidad Sindical -trabajadores estatales- inició ayer un corte de 36 horas sobre la Ruta Nacional 3, en el acceso a Puerto Madryn. El corte se levanta cada una hora para habilitar el tránsito por cinco minutos en ambos sentidos.