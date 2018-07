La Cámara de Diputados, con 203 votos afirmativos, sancionó la Ley Brisa que establece la creación de un régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes cuyo cualquiera de sus progenitores haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio contra su otro progenitor.

La reparación, que comienza a regir desde el momento del procesamiento del culpable, consiste en un haber jubilatorio mínimo mensual, con sus incrementos móviles, y está destinado a personas menores de 21 años o con discapacidad, siendo retroactiva al momento de la comisión del crimen.

“LEY BRISA” | @DiputadosAR aprobó la #ReparaciónEconómica a hijos de víctimas de femicidio. Obtuvo una adhesión unánime en el recinto. Es un avance en la lucha contra la violencia de género. #LeyBrisa. ENTRÁ A LA NOTA ����https://t.co/Y3SXn1GIJA pic.twitter.com/1P4frnU9Ts — Diputados Argentina (@DiputadosAR) 5 de julio de 2018