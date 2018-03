El magistrado determinó que la libertad se debe a que no pondría en riesgo la investigación en su contra, por lo que le fijó una fianza de 100 mil pesos para excarcelarlo, según informaron fuentes judiciales.

Por otro lado, el juez Rodríguez se opuso a excarcelar al intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, y al ex coordinador general de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Miguel Ángel Larregina.



En la causa se investiga el cobro de un adelanto de 50 millones de pesos del Estado nacional para el trazado de una ruta de 7 kilómetros en Río Turbio que no se hizo y que tenía asignada un presupuesto de casi 500 millones de pesos.

El intendente y el ex titular de la UIA, están acusados en una causa conexa a la que investiga un supuesto multimillonario fraude en el yacimiento Carbonífero Río Turbio y que derivó en la detención del ex ministro de Planificación del kirchnerismo Julio De Vido, por orden de la Cámara Federal porteña.



En la causa central que tiene preso a De Vido, el fiscal federal Carlos Stornelli tiene pedidas desde el 21 de febrero pasado al juez Rodríguez la citación a declaración indagatoria de 14 empresarios adjudicatarios de los proyectos que debían reconvertir la mina y poner en marcha un tren turístico y cuyos fondos fueron desviados, según la acusación.



La obra había sido asignada a la empresa Fainser, que tenía en su directorio a Lascurain, a mediados de 2015, y tras el cambio de gobierno no se había comenzado a construir.



Todo se inició a partir de una denuncia presentada por el interventor de YCRT, Omar Zeidán, quien fue designado por el gobierno de Mauricio Macri.



Vale recordar que Lascurain presidió la UIA entre el 2008 y el 2010, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Por la misma investigación, el magistrado ya había ordenado las detenciones del intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, y del diputado provincial Matías Mazú, quien tiene fueros como legislador.