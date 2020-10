Líderes de América Latina respaldaron al presidente de la Nación Alberto Fernández, quien durante una videoconferencia convocó a "asegurar la plena vigencia de la democracia y la profundización de la integración en la región" ante desafíos como el de la pandemia de coronavirus.



El encuentro virtual, que se realizó el domingo, fue coordinado por el ex presidente de Paraguay Fernando Lugo y participaron los ex mandatarios Dilma Rousseff (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia) y José Manuel Zelaya (Honduras), además del ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.



Desde la Quinta Presidencial de Olivos, Fernández afirmó que "nunca" participó del Grupo de Lima ni asistió a una "reunión" de esa organización, además de que el país tampoco firmó ningún "documento" de ese bloque.

"Del mismo modo puedo señalar nuestro respeto personal y político por la trayectoria democrática de Michelle Bachelet y su compromiso con los Derechos Humanos", añadió el mandatario sobre la ex presidenta de Chile y actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Fernández ratificó, además, su compromiso con la "profundización de las acciones que mejoren la calidad de vida los pueblos" de América Latina y abogó por "asegurar la plena vigencia de la democracia y la profundización de la integración en la región" ante los desafíos de un mundo "ya de por si convulsionado y en estado de excepción, situación que se agravó en 2020 como consecuencia de la pandemia".

El encuentro virtual se llevó a cabo el domingo de manera virtual (Captura).



Estuvieron presentes los ex cancilleres Jorge Taiana (Argentina), Celso Amorín (Brasil), Ricardo Patiño (Ecuador), Jorge Lara Castro (Paraguay), Diego Pary (Bolivia) y Hugo Martínez (El Salvador).



Fernández estuvo acompañado por el titular del Parlamento del Mercosur, Oscar Laborde, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Eduardo Valdés, y el jefe del bloque del Frente de Todos en el Parlamento del Mercosur, Víctor Santamaría.



También se sumaron a la videoconferencia el ex ministro de Economía de Bolivia y actual candidato presidencial Luis Arce; el presidente de la bancada del Frente Guazú en el Senado de Paraguay, Jorge Querey, y el ex legislador Alberto Grillon, actual miembro de la Mesa del Frente Guazú.