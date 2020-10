La referente opositora y líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, volvió a tener una aparición mediática y criticó nuevamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y habló de apoyar al presidente Alberto Fernández.

"Cristina ha vaciado de poder al presidente, disparó la ex diputada, al mismo tiempo que aseguró que: "No soy amiga de Alberto Fernández, pero es mi Presidente, lo votó la ciudadanía. Y hay que fortalecerlo".

Tras ello, volvió a cargar contra la titular de la Cámara de Senadores afirmando que "Cristina quiere voltear a Alberto Fernández".

Las críticas al la economía y su relación con Macri

Carrió afirmó que "la situación económica es terrible" y que "Martín Guzmán no está negociando con el FMI, se ha comunicado dos o tres veces". Asimismo agregó, en torno a la toma de terrenos en Guernica que "el subsidio de 50 mil pesos a los usurpadores es un escándalo, es un negocio, está el narcotráfico".

.

La ex funcionaria volvió a referirse a su vínculo con el ex presidente, Mauricio Macri: "Ahora estoy enojada con Macri porque me faltó el respeto. No tengo ganas de hablar con él. Ya fue. A mi nunca me permitieron -con una formación enorme- ser presidenta. A él le permitieron y nosotros acompañamos. Y cumplimos mandato porque paramos dos golpes", dijo la exdiputada".