Elisa Carrió le respondió al mozo que la tildó de "rata" por haber dejado poca propina en un bar de La Plata. "Lo que dijo el mozo que le di los $5 pesos y monedas es cierto por un café y dos tostados era la única plata que tenía le mostré la billetera y le pedí perdón", sostuvo Lilita en su cuenta de Twitter.

Carrió, además, hizo una promesa: "Cuando vuelva a La Plata (o sea 200 km) le voy a llevar más".

La polémica estalló cuando Lilita le pidió "a la clase media que dé propina y changas" y desde La Plata, un mozo le contestó: "Hace un año y medio me tocó atender a la señora Carrió. Recuerdo que no se comportó muy bien con el tema de la propina".



"Acá en este lugar aproximadamente se deja un 10% de propina, ella hizo un buen gasto y me dejó cinco pesos y algunas monedas. Me sentía bastante indignado", contó Franco, mozo del bar platense Drack, en diálogo con FM Cielo y recordó que Carrió había gastado cerca de $300.