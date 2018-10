Por Damián Juárez

En un acto realizado en La Matanza el diputado Máximo Kirchner recordó a su padre, el ex presidente Néstor Kirchner, y reclamó la unidad del peronismo para enfrentar el año que viene al presidente Mauricio Macri, a la vez que hizo un guiño a una eventual candidatura de su madre, la actual senadora Cristina Fernández de Kirchner.



"El gobierno se está gastando la plata del próximo presidente o presidenta", afirmó Máximo, en una obvia alusión a la posibilidad de que su madre y dos veces jefa de Estado vuelva a postularse para la Casa Rosada.



El acto se realizó en el Club Social y Deportivo Almafuerte, en San Justo, y la elección del lugar no es casual: el conurbano profundo es el lugar donde mayor base de sustentación tiene el kirchnerismo, y La Matanza es gobernada por Verónica Magario, dirigente cercana a Cristina.



En tono de campaña electoral, y acompañado por gran parte de los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, Máximo aseguró que "de cara al 2019 hay que tener muy claro que, lo que hay que hacer, hay que hacerlo entre todos, esta Argentina la vamos a sacar adelante entre todos". En esa línea, agregó que la oposición tendrá que reinventarse: "No se puede repetir aquello que fue, sí podemos construir lo que viene y tener ese mismo espíritu transformador, transgresor y de poder rebelarnos ante aquellos que nos plantean que es imposible".



A la hora de críticas al gobierno de Macri consideró que "con algunos gobiernos la gente tiene trabajo y con otros no, con algunos come mejor y con otros no, con algunos los genocidas están presos y con otros libres, así que no son todos iguales".



El líder de la agrupación La Cámpora también cuestionó los incrementos de tarifas y consideró que el trabajo político del peronismo consistirá en "ir a ver a los vecinos para pedirles que reflexionen muy bien de cara a 2019 qué es lo que van a votar y elegir".



"En la adversidad nos vamos a hacer fuertes. Cuando nos quieren dividir, podemos juntarnos. No dejemos que bajen la vara, sigan exigiendo lo mismo, que cumplan con lo que prometió. Si nos acostumbramos, no salimos más", argumentó.



Otros homenajes



Hubo otras recordaciones a Kirchner en distintos puntos del país. En Ensenada, el intendente Mario Secco desplegó su homenaje, mientras que en Río Gallegos, donde está enterrado Néstor, se hizo presente el diputado nacional Agustín Rossi, al que se vio acompañado por dirigentes locales y por el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.



Rossi remarcó que Kirchner fue "la figura política que marcó a fuego la primera década de este siglo, recuperamos sueños, recuperamos valores, recuperamos el sentido de la política. Siempre creyó en sus ideas y en sus convicciones, se enfrentó con quien se tenía que enfrentar para defender esos valores".



En tanto, Cristina lo recordó a través de un posteo donde indicó simplemente su fecha de nacimiento y un símbolo que representa el infinito.



Desde el exterior, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, indicó: "Conmemoramos 8 años de la siembra del eterno amigo de la Revolución Bolivariana, Néstor Kirchner. Gigante del Sur que marcó la historia de Nuestra América".