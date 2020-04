Por Florencia Guerrero

fguerrero@cronica.com.ar

"Los femicidios no aumentan, lo grave es que no bajen", definió varias veces Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, en una extensa charla que tuvo con Crónica. Sólo en marzo hubo 34 víctimas, y abril no parece mostrar mejores perspectivas.

"Si me guío por el número de femicidios informados por los observatorios, los casos en lo que va del año serían 91, en el mismo periodo de 2019 hubo una cifra similar; mientras que los delitos contra la propiedad, por ejemplo, bajaron. El gran tema que analizamos con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, es que urge crear más mecanismos preventivos", explicó la funcionaria que, junto con sus pares de Seguridad y Justicia y de Derechos Humanos, Marcela Losardo, creó la semana pasada una mesa interministerial para resolver lo urgente ante una crisis cuyas víctimas son las mujeres.

Según datos del Observatorio Ahora que Sí Nos Ven, el 72 por ciento de los crímenes con motivos de género de este año sucedieron en los hogares de las mujeres asesinadas. En este sentido, para Gómez Alcorta: "Quedarse en casa no es seguro para muchas mujeres, aunque sea necesario para prevenir el contagio de coronavirus".

Además, la funcionaria pidió abrir la mirada sobre el análisis. "El de los femicidios es un fenómeno cuyo origen es principalmente cultural. Son el emergente de algo que tenemos que abordar de otro modo, poniendo el énfasis en la tolerancia de la violencia machista que hay. Las mujeres somos víctimas de la impunidad machista que opera sobre las diferentes violencias que sufrimos", cuestionó.

Sobre las diferentes maneras de atacar el problema de la violencia por motivos de género, la funcionaria indicó que, además de la sanción, "es necesario trabajar en la órbita cultural, desenmascarando los estereotipos en los que se fundamentan ciertas conductas, a la vez que resulta fundamental la generación de políticas de igualdad, porque, sin independencia económica, la libertad de decidir para miles de mujeres es utópica".

"Entre otras cosas, para contención en situaciones de crisis, el ministerio cuenta con una red de 125 hogares o refugios; además, tenemos acuerdos con varios sindicatos, que ponen a disposición sus hoteles. La idea es tener espacios de asistencia ante la urgencia, y aunque están a disposición de cada provincia, nosotras desde la línea 144 tenemos la posibilidad de generar intervenciones directas", afirmó la ministra sobre los mecanismos de contención primaria ante casos de peligro para las mujeres y sus hijos.

En ese sentido, remarcó el incremento del 39 por ciento en las consultas al 144, y del 25 por ciento a las dos líneas de WhatsApp habilitadas para pedir ayuda durante la cuarentena.