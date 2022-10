El diputado Ricardo López Murphy se quebró al aire en una entrevista televisiva al hablar del cumplimiento de su "deber cívico" en medio del delicado estado de salud que enfrenta un familiar. "Fue la única vez que he sentido a lo largo de mi vida, y lo digo con gran dolor, un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos", expresó entre lágrimas.

El legislador nacional de Juntos por el Cambio reconoció que le costó mucho tomar la decisión de participar del debate por el Presupuesto en el Congreso en virtud de una situación familiar que atraviesa, por la enfermedad de un ser querido, según dijo en una entrevista que le realizó el periodista Luis Novaresio en el canal de noticias LN+.

En el marco, del debate que se generó en torno a la ausencia de Javier Milei, que fue clave a la hora que el oficialismo impusiera un nuevo impuesto a los pasajes de aviones, López Murphy, sostuvo: “Como está nuestro Parlamento, están muy parejas las votaciones y yo por problemas personales he tenido muchas dificultades, pero he puesto por delante poder concurrir a las votaciones, y es un problema muy serio. Pero voy abstenerme de cualquier comentario crítico porque trato que seamos una esponja y no un herizo”.

Ante esa respuesta, el conductor le preguntó si los "problemas personales" a los que se había referido estaban "superados". Frente a esa consulta, el ex ministro de Economía, respondió: “Una parte muy delicada de eso y muy dolorosa, sí. Otra parte, no. Fue la única vez que he sentido a lo largo de mi vida, y lo digo con gran dolor, un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos".

Y agregó visiblemente conmocionado:"Me ha costado mucho, mucho, cumplir con mi deber; lo he hecho, pero me ha costado”.

Al ser interrogado nuevamente, el funcionario contó: “Tengo un familiar enfermo, en términos muy delicados, y obligué al resto de mi familia a un esfuerzo supremo para sustitur lo que debió haber sido mi rol”.

“Cuando yo tomé los compromisos cívicos que tomé, no pensé que iba a afrontar los dilemas que afronté”, continuó, con la voz entrecortada y con lágrimas en los ojos.

El emotivo homenaje a una diputada

Cabe destacar que también hay otra integrante del bloque de Juntos por el Cambio que hizo un esfuerzo muy grande para participar del debate. Se trata de Camila Crescimbeni, quien recientemente perdió un hijo y tiene a otro internado.

Su historia fue revelada por Silvia Lospennato en el final de la sesión. “Es solamente un minuto. La verdad es que queríamos agradecerle y también contarles que la diputada Camila Crescimbeni que hace menos de un mes perdió a un hijo, que está en licencia por maternidad de su otro bebé que está internado, vino hoy a cumplir con su función”, dijo Lospennato. “Mientras muchos diputados se fueron a dormir, ella vino a cumplir con su función”, insistió.

Entre aplausos, el grueso de los parlamentarios se acercó a felicitar a la legisladora bonaerense, quien agradeció el gesto visiblemente conmovida y entre lágrimas.