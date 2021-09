- Lorenzo, ¿cuál es el rol de la oposición en un municipio como Vicente López?

- Los vecinos y las vecinas saben que viven en un distrito relativamente más rico que el resto del conurbano. Lo saben porque, entre otras cosas, pagan impuestos bastante más altos que el resto de los municipios vecinos. Ahora bien, mucho de lo que reciben en servicios es más marketing que realidad. Nosotros tenemos propuestas concretas para problemas reales de los vecinos. Y la única forma de que las cosas cambien es obligando al intendente a modificar sus prioridades. Queremos ser concejales para que la voz de los vecinos y sus problemáticas se impongan por sobre la publicidad.

- Jorge Macri dice que Vicente López es un municipio modelo.

- Es un municipio con una recaudación modelo. Lo que pasa es que las prioridades que asigna el intendente no coinciden con las necesidades de muchos vecinos. Por ejemplo, la Panamericana corta en dos al distrito y la gestión no hace más que profundizar esa división al Este y al Oeste. Un vecino que vive en Carapachay, Munro, Villa Adelina o Florida Oeste, si trabaja en la zona Este tiene que tomarse dos colectivos y demorar más de una hora en llegar. Esto no es buena calidad de vida ni se condice con los impuestos que se pagan. Vamos a llevar al Concejo Deliberante un proyecto de mejora de conexión y transporte que cambie esta situación. Y lo vamos a hacer con la participación de los vecinos y vecinas.

- Sin embargo en la zona del río hay mucho desarrollo…

- La zona del río es el Este de Vicente López. Ahí se llevan adelante grandes negocios inmobiliarios que han provocado que el metro cuadrado en dólares llegue a precios impagables para un vecino con ingreso medio. A la larga esto traerá serias dificultades de hábitat y pasaremos a ser una ciudad con muchos departamentos vacíos. La falta de planificación también ha ocasionado que haya problemas de servicios y cloacas en una zona exclusiva. Algo huele mal en Vicente López y son los negociados. El desarrollo para nosotros es otra cosa. Desde el Concejo Deliberante vamos a promover una ley de desarrollo urbano participativo. Lo que tiene que estar claro es que nada que afecte la calidad de vida de los vecinos y las vecinas debe hacerse sin consultar con ellos y ellas.

- Lorenzo, hace muchos años que militás en Vicente López. Siempre lo hiciste en el peronismo. ¿Por qué los vecinos deberían votarte hoy?

- Vivo en Villa Adelina desde siempre y siempre milité en el peronismo. Mi viejo me inculcó la lealtad como forma de vida. Uno es leal a las convicciones, a los valores, a los vecinos. El peronismo para mí es lealtad, fraternidad, ponerse en el lugar del otro. Es misericordia. Yo les pido a los vecinos y las vecinas que voten la lista 6 del Frente de Todos. Porque es una lista conformada con valores, de compromiso con la gente y con la lealtad como bandera. Podemos vivir mejor en Vicente López y desde el Concejo Deliberante lo vamos a lograr.