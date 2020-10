La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner escribió una extensa carta a poco menos de 24 horas del décimo aniversario del ex mandatario Néstor Kirchner en la que no dejó tema sin tocar.

La senadora analizó la situación económica "agobiante" del país y responsabilizó por el presente a los cuatro años de la presidencia de Mauricio Macri, con el regreso del Fondo Monetario Internacional (FMI), de forma activa.

También le dedicó un par de párrafos al presidente Alberto Fernández, en el cual resaltó las críticas que le hizo a su gestión, pero a la vez valoró lo que el Jefe de Estado aprendió al lado de Néstor y su facilidad para tener un buen diálogo con todas las partes, especialmente las opositoras y que esta última razón, fue la que la convenció para volver a unirse por bien del país.

Las críticas de Alberto Fernández a su gestión

"Fue Jefe de Gabinete durante toda la gestión de Néstor y durante los primeros meses de mi primer mandato. Luego la historia es conocida por todos y todas: se fue del gobierno y se convirtió en un duro crítico de mi gestión. Justo es decirlo, no fue el único", afirmó.

Ceder el protagonismo por bien de la Nación

Cristina se refirió a aquellos que la tildan de "recorosa" y "vangativa". "No hay demostración más cabal de ello que haber decidido con el volúmen de nuestra representación popular, resignar la primera magistratura para construir un frente político con quienes no sólo criticaron duramente nuestros años de gestión sino que hasta prometieron cárcel a los kirchneristas en actos públicos o escribieron y publicaron libros en mi contra", resaltó.

El pedido de Cristina para combatir el problema de la "economía bimonetaria"

"Argentina es el único país con una economía bimonetaria: se utiliza el peso argentino que el país emite para las transacciones cotidianas y el dólar estadounidense que el país -obviamente- no emite, como moneda de ahorro y para determinadas transacciones como las que tienen lugar en el mercado inmobiliario. ¿Alguien puede pensar seriamente que la economía de un país pueda funcionar con normalidad de esa manera?", planteó la presidenta del Senado.

Al respecto, la exmandataria reflexionó que "el problema de la economía bimonetaria no es ideológico. No es de izquierda ni de derecha. Ni siquiera del centro. Y no hay prueba más objetiva de esto que la alternancia de modelos políticos y económicos opuestos que se operó el 10 de diciembre de 2015. Todos los gobiernos nos hemos topado con él", subrayó.

Las críticas al gobierno de Mauricio Macri

Cristina se refirió a lo que causó el gobierno de Mauricio Macri. "Cuatro años en los que se volvió a endeudar al país a límites insostenibles, con el retorno del FMI a la Argentina que le sumó a la deuda de los privados 44 mil millones de dólares más. Cuatro años de tarifazos impagables en los servicios públicos, cierre masivo de PyMES, pérdida del salario y jubilaciones, etc, etc, etc.", sentenció.

Las consecuencias de la pandemia del coronavirus post macrismo

Tras haber hecho un extenso análisis de las políticas económicas del gobierno de Cambiemos, afirmó: "Pero lo peor estaba por venir: en los primeros meses del 2020 devino un hecho inédito, impensado e inimaginable. Ni siquiera fue un cisne negro, sino una pandemia incontrolable que no tendrá cauce -como lo comprobamos a diario en todo el planeta- hasta el surgimiento de una vacuna o de un tratamiento" .

El destrato a Alberto y los funcionarios que no funcionan

Sin lugar a dudas que una de las frases más llamativas fue la usó para ciertos Ministros del actual gobierno del Frente de Todos, que no obtuvieron los resultados que se esperaba de ellos. "hoy maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los “defectos” que me atribuían y que según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión", contó.

Las decisiones las toma el presidente

Cristina Fernández de Kirchner advirtió hoy que en la Argentina "el que decide es el Presidente" y subrayó que "no es fácticamente posible que prime la opinión de cualquier otra persona" a la hora de marcar el rumbo del gobierno.



"En la Argentina el que decide es el Presidente. Puede gustarte o no lo que decida, pero el que decide es él. Que nadie te quiera convencer de lo contrario. Si alguien intentara hacerlo, preguntale que intereses lo o la mueven", advirtió.

La economía agobiante

"El freno a la economía y la incertidumbre generalizada sobre que va a pasar con nuestra vida son agobiantes. No esta explicado en ningún libro ni hay teoría que lo resuelva. No hay soluciones. Es permanente ensayo y error. O mejor dicho: brote, contagio y volver otra vez para atrás. Aquí y en todas partes", afirmó.

El golpe de Estado en Bolivia

"Sin ir más lejos, miren Bolivia. Nada menos que la OEA dirigió un Golpe de Estado diciendo que había habido fraude en las elecciones presidenciales del año pasado. El resultado de las recientes elecciones en ese país hermano, me eximen de mayores comentarios. Y después dicen que el Lawfare no existe.", insistió en el texto.

La gestión de Macri conducida por empresarios

"Así las cosas, el 10 de diciembre de 2015 asumió Mauricio Macri como Presidente de la Nación. De allí en adelante, las políticas de la República Argentina giraron 180 grados y se inauguró una gestión de gobierno conducida por empresarios que receptó en sus políticas públicas todas y cada una de las demandas de los distintos factores de poder económico de la Argentina, incluído su alineamiento acrítico en materia de política exterior", criticó.