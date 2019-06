La fórmula Fernández-Fernández del Frente de Todos viaja por el interior del país, pero por separado. El precandidato a presidente, Alberto Fernández, visitará San Juan, para reunirse con el gobernador Sergio Uñac y presenciar el desfile cívico-militar por el Día de la Bandera en esa provincia. Mientras tanto, la ex presidenta Cristina Fernández de Kichner estará en Rosario presentando su libro "Sinceramente".

Alberto estará desde las ocho en San Juan, donde tendrá un desayuno de trabajo con Uñac para hablar sobre "el desarrollo de la campaña nacional". Además, analizarán juntos "las perspectivas e inquietudes que tenemos los sanjuaninos, como el túnel de Agua Negra, que es un proyecto que nos interesa a San Juan y Coquimbo, pero no sé si tanto les interesa a los gobiernos de Chile y Argentina", afirmó Uñac.

Por otro lado, la senadora presentará su libro a las 17, en la sede del Centro de Convenciones Metropolitano, en el Alto Rosario Shopping, ubicado en la zona norte de Rosario, según informó el reelecto diputado provincial del PJ de Santa Fe Alejandro Busatto. En el acto organizado por el Instituto Patria, la ex presidenta estará acompañada por el escritor Marcelo Figueras. La asistencia a la presentación del evento será con invitaciones y está previsto que en el exterior del centro rosarino se instale una pantalla gigante para aquellos que concurran y que no cuenten con invitación. El flamante gobernador electo, Omar Perotti, habló por teléfono con CFK y le confirmó que no asistirá, por motios familiares.