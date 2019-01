Por Gabriel Calisto

@gcalisto



"Macri nos quiere resignados, pero los argentinos tienen derecho a tener una esperanza".



Sergio Massa arrancó su campaña presidencial y apunta directamente contra el Presidente, a quien califica de “empecinado y soberbio”. Al concluir su tercer semana de recorridas por el país, el dirigente de Alternativa Federal (AF) respondió las preguntas de Crónica, y destacó que “yo no soy antinadie, pero sí soy anti pobreza”.



Las definiciones sobre la provincia de Buenos Aires, la agenda para los trabajadores y la interna del espacio que comparte con Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y Juan Schiaretti, de cara al acto que todos compartirán el lunes 4 de febrero en Mar del Plata.



-El 2018 fue económicamente malo, y se espera un 2019 sin una gran recuperación, ¿Por qué Cambiemos sigue siendo la principal fuerza política en el país?

-No estaría tan seguro. Hoy 2 de cada 3 argentinos hacen una mala evaluación del gobierno de Macri. Toda la ilusión que habían despertado se esfumó con cada mala decisión que tomaron. Macri, empecinado y soberbio, insiste con que “no hay otro camino” y que “es por acá”. Nos quiere resignados, desmovilizados, divididos. Pero los argentinos tienen derecho a tener una esperanza, a querer otro gobierno para el 2019, a desear otras políticas. Esta mayoría opositora está esperando encontrar una boleta que la represente, que le devuelva esa ilusión. Y nosotros estamos construyendo ese espacio, vamos a mostrar que otro camino es posible.



-¿Qué balance hace de su paso por Salta y su reunión con Urtubey y de Tucumán junto a Manzur?

-Fue súperpositivo. Por el cariño de la gente de Salta y Tucumán, dos lugares que siempre me han recibido muy bien. Estos viajes me conectan con las realidades locales. El gobierno de Macri profundizó y creó desigualdades federales al desechar las políticas de promoción regional, como el Plan Belgrano. Argentina tiene que rediseñar la geografía económica y plantear, de una vez por todas, un federalismo real.



-Desde el Frente Renovador han hecho autocrítica sobre la forma de hacer campaña y el poco tiempo que pasaba con la gente, ¿se debe a eso el cambio de estrategia y estas recorridas sin agenda?

-Creo que en los últimos años aprendimos mucho. Yo me reservé un poco porque necesitaba ver la política desde otro lado, después de ser diputado me dediqué a mi trabajo privado. Ahora puedo ver las cosas de manera distinta, estoy recorriendo el país porque veo que la gente necesita otra cosa.



-El miércoles, mientras usted recorría Tucumán, Manzur pidió que la unidad sea sin excepciones, aun usted ha señalado que no iría a una interna con Cristina Kirchner. ¿Cómo toma esa declaración?

-Todas las posiciones y opiniones son respetables. Yo sinceramente creo que tenemos que hablar más de política que de políticos y políticas. Yo podré tener diferencias, pero no soy antinadie. En todo caso, soy antiajuste, antipobreza, antitarifazos... Necesitamos otra política, que hable menos de ella y para ella, que esté más centrada en la vida de la gente.



-Y en qué coincidieron?

-Por ejemplo, respecto de la inseguridad, tenemos que atrevernos a transformar nuestro Código Penal, en especial en la lucha contra el narcotráfico y la violencia contra la mujer, para que un año de condena sea un año de prisión efectiva. Impunidad cero.



-Confirmó su deseo de ser precandidato presidencial, ¿pensó en un compañero o compañera de fórmula? -Quiero liderar la oposición, quiero liderar a la mayoría, quiero representar a 2 de cada 3 argentinos que quieren otro gobierno y otra política. Todavía no he pensado en la fórmula, pero sí y mucho en el proyecto. Ya habrá tiempo para nombres y candidaturas.



-El FMI habla de “riesgo considerable” si en las elecciones de octubre hay un giro político que cambie el rumbo de la economía. ¿Qué opina?

-No aceptamos injerencias del FMI en política nacional. La voluntad democrática nunca es un “riesgo considerable” para la economía del país. El verdadero “riesgo insoportable” es seguir por el camino de Macri.



La bonaerense

La provincia de Buenos Aires es hasta el momento un auténtico “talón de Aquiles” para AF. Los números favorecen a Cristina, y los intendentes de todas las versiones del peronismo se muestran alineados con la ex presidenta. Massa jugará un rol clave en la organización del nuevo espacio, tras haber rechazado en forma tajante la posibilidad de disputar la gobernación.



-Dirigentes del Frente Renovador como Julio Zamora y otros pidieron unidad de todo el peronismo. ¿Se puede pensar en un armado especial para la provincia?

-Julio, como yo y todo el Frente Renovador, estamos preocupados por la situación del país y de la PBA. Tenemos la responsabilidad política de ofrecer no un “armado”, sino un proyecto político.



-Hasta ahora, Jorge D’Onofrio es el único dirigente del FR que ha expresado voluntad de ir por la gobernación. ¿Hay un candidato de Massa para la provincia? ¿Se negociará el nombre con AF?

-Todavía no hemos definido nada. Jorge es una gran persona, le tengo mucho cariño y respeto, pero no hemos definido nada. Ni el propio gobierno tiene claro lo que hará. Sigue especulando y viendo qué le conviene y, mientras tanto, esta semana se informó que la inflación del año pasado fue del 52,9% para los pobres y el 53,5% para los indigentes...



-Ha dicho que “Vidal no deja ningún legado en la provincia”. ¿Cómo califi caría su gestión?

-Vidal tiene un mal equipo. Yo no veo grandes mejoras: es una de las provincias con más desempleo del país, las cifras de pobreza son abrumadoras, la inseguridad sigue igual o peor, los tarifazos asfixian y los servicios no mejoran. Es un gobierno que despertó mucha ilusión, como el de Macri, pero que también fracasó, como el de Macri.