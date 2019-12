El aumento salarial previsto para el próximo mes que el gobierno nacional dará por decreto será remunerativo y quedará incorporado a los sueldos. Así lo aseguró el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien descartó que se trate de “un bono”. En declaraciones radiales, destacó que será “para los sectores que quedaron muy abajo de la inflación” y que se trata de “un incremento remunerativo que queda incorporado al salario. No es un bono. Esto es un piso”, destacó.

Sostuvo que ello no suspende las paritarias y aclaró que aún no hay un monto definido, por lo que será analizado en la próxima semana. “Estamos apuntando a los sectores que quedaron muy abajo”, insistió el funcionario.

Además, el ministro confirmó la intención del Ejecutivo de negociar modificaciones sectoriales a los estatutos gremiales, y se diferenció de la propuesta del gobierno de Macri al sostener que “una reforma laboral que implique pérdida de derechos no está de ningún modo en los planes” del gobierno.

“Ahora, ajuste de las convenciones colectivas, de algunos temas puntuales, normas que han quedado desactualizadas, categorías de trabajadores que ya no existen, todos esos puntos metidos en acuerdos sectoriales me parecen muy razonables”, añadió. Pese a eso, aseguró que “por ahora sólo estamos pensando en la emergencia”, y señaló que esos temas “se debatirán más adelante” dijo en diálogo con AM 750..