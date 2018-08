El Senado rechazó el proyecto de ley para despenalizar el aborto con 38 votos a favor, 31 en contra y 2 abstenciones luego de una histórica jornada de 16 horas de debate.



Los que apoyan la legalización remarcaron que "más temprano que tarde las mujeres van a tener la respuesta normativa que necesitan y el sí va a ganar este debate", tal como remarcó el senador Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque del Partido Justicialista, en su discurso de cierre.



De acuerdo a la reglamentación parlamentaria, para volver a tratar un mismo proyecto se debe esperar un año. Por eso, un nuevo debate para despenalizar el aborto tendría lugar en agosto de 2019, en medio de la campaña electoral para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).



¿ Qué alternativas hay para no esperan un año ?



Una posibilidad es que el Poder Ejecutivo incluya en la reforma del Código Penal un artículo en particular para despenalizar el aborto y mantener la intervención sólo en casos de violación o riesgo de vida. De esta manera, volvería al Parlamento antes de las PASO. El presidente Mauricio Macri presentaría la iniciativa al Poder Legislativo el próximo 21 de agosto.



Otra alternativa es realizar un plebiscito nacional para que se incluya el tema en la agenda gubernamental o para que ingrese nuevamente al Congreso.



La tercera, planteada por el bloque del PJ no kirchnerista, es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación delinee a través de un fallo histórico los pasos a seguir en casos de aborto.