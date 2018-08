Hilda Horovitz, la ex pareja de Oscar Centeno, confirmó que el chofer recientemente excarcelado guardado los ocho cuadernos, en donde detallaba supuestas coimas, de la gestión kirchnerista en obra pública, par. extorsionar a Roberto Baratta.



Horovitz comenzó una relación con Centeno en 2006 y luego convivir 10 años con el ex chofer se separaron.

Tras asegurar que ella era quien guardaba "los cuadernos" y que estos "estaban en mi placard", Horovitz recordó que Centeno le había comentado que este conocía al ex presidente Néstor Kirchner, con quien tenía una relación de amistad ya que lo veía en sus viajes a la Quinta de Olivos.



Al respecto recordó: “Me habló de Cristina (Kirchner), que cuando iba a Olivos la veía en pijama, que la veía a veces desarreglada, pero de que haya tenido contacto no. Él se hablaba más con Kirchner (Néstor)".



Luego la mujer aclaró que su ex escribió y guardó los cuadernos para poder continuar trabajando con Baratta: "Él cuando iba a terminar la gestión tenía la idea de deci. ‘bueno, si Baratta no me lleva con él o Baratta no me pone d. chofer en otro lado", Centeno aprovecharía "esos cuaderno. para mostrarlos, pero los terminé usando yo".



Más tarde, denunció que Centeno: "Me golpeaba, más si volvía enojado por haber trasladado tanta plata y recibir migajas".