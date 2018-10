Por Gabriel Calisto

gcalisto@cronica.com.ar

@GCalisto

Hablar del “rompecabezas” del peronismo, y mostrar las interminables divisiones de cada uno de sus continentes (gobernadores, intendentes, CGT, kirchnerismo, etc) resulta casi repetitivo. Que hoy haya numerosos actos, sin centralidad exclusiva de ninguno, lo demuestra. Tanto como que el peronismo no tenga un líder. Más allá de la coyuntura, el partido que fundó Perón e irrumpió como movimiento en aquel histórico 17 de octubre se enfrenta hoy a una serie de desafíos que deberá sortear para reforzar la construcción del “partido del pueblo”.

Uno de ellos lo está logrando con cierta facilidad: gobernadores, CGT y legisladores del peronismo han dado numerosas muestras de ser la garantía de gobernabilidad de un oficialismo sin mayoría en el Congreso ni un fuerte poder territorial. A nivel interno sufrieron las críticas por colaborar con medidas impopulares como la fuerte deuda externa tomada o el recorte a los jubilados, negociado durante el siempre caliente mes de diciembre.

Sin embargo, el peronismo –sumado a una buena gestión política de Cambiemos- consiguió salir del enunciado que le asigna el rol de conspiración y golpismo cuando no está en el poder. Macri será el primer presidente no peronista en terminar su mandato, y mucho tienen que ver los peronistas en eso.

Con numerosas gobernaciones y el control casi absoluto del conurbano bonaerense, el poder territorial del PJ está apenas herido por la ola amarilla que se impuso en 2015 y 2017 en las elecciones. El peronismo gobierna en Córdoba y San Juan, aunque la pérdida de la provincia de Buenos Aires es una llamada de atención que muchos todavía no entienden: la victoria de María Eugenia Vidal fue posible no sólo por su cercanía a la gente, sino por la insólita interna entre las distintas vertientes del kirchnerismo, que se peleó por la repartija de un poder que al final no pudo tener.

Los dos mayores desafíos que tiene hoy el peronismo son difíciles de resolver. Por un lado, recuperarse como una opción electoral de peso. Hoy Cristina Kirchner, cada vez más distanciado de los gobernadores y sectores históricos como los gremios, mide considerablemente màs en cualquier sondeo de opinión que cualquier otro dirigente peronista. Su construcción de Unidad Ciudadana, donde el PJ es uno màs de una serie de espacios, marca que la unidad de la que todos hablan es casi una utopía. Si bien es cierto que en un hipotético balotaje sólo un candidato de centro podría superar a Macri, si el peronismo hoy compitiera frente a Cristina por el liderazgo opositor, perdería por paliza en las urnas.

El otro es aún más difícil de desandar: la sociedad reclama con fuerza ponerle fin a la corrupción. Y la corrupción es un mal endémico de la política argentina. La hay en cada provincia, en cada intendencia, y también en la nación. Teniendo en cuenta las fuertes internas que se darán en la contienda electoral, y la defensa que el propio PJ debe hacer en el Senado a figuras cuestionadas como los ex presidentes Menem y Cristina, será más que difícil para el peronismo despojarse de una acusación que se le carga con exclusividad, pese a ser compartida.

Por último, el PJ busca recuperar su vínculo histórico con la CGT, un pilar de su fortaleza. Hoy los gremios están igual que los políticos: los hay kirchneristas, dialoguistas y sin espacio propio. También van cambiando según el momento de su relación tanto con el gobierno como con el resto de sus pares. Lo cierto es que todos los dirigentes de la Confederación General del Trabajo aspiran a tener un lugar importante en la conformación de la próxima propuesta electoral. Conseguir esa unidad daría un impulso y un poder que hace años que no tiene.