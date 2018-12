Los obispos llamaron a los argentinos a no perder la "esperanza" a pesar de las dificultades económicas y pidieron no olvidarse de los pobres, que son "los que más sufren". En sus mensajes de Navidad, los prelados alentaron a recuperar el sentido profundo de las fiestas cristianas, animaron a "reconstruir los vínculos sociales rotos" y convocaron "a soñar otro destino para todos".

"A 35 años de la recuperación de las instituciones de la República, quisiéramos proponer una democracia que no olvide las auténticas raíces cristianas y culturales, y que cuide especialmente el trabajo y la educación. Invitamos a escuchar este llamado de la Navidad y a soñar otro destino para todos los argentinos", señaló la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), presidida por el obispo de San Isidro, Oscar Ojea.

También el cardenal de Buenos Aires, Mario Poli, pidió en esta Navidad "no olvidarnos del pobre y el enfermo que tenemos cerca", ya que entonces "Dios entrará en tu casa y bendecirá tu mesa". "Será posible que el Señor habite entre nosotros, viendo alrededor nuestro un mundo injusto que con su indiferencia pasa de largo frente al pesebre. El pesebre de los niños que trabajan en la calle, de los niños violentados y maltratados, el pesebre desgarrado de las madres que sufren la violencia y la soledad, el pesebre de tantos papás sin trabajo que no podrán ganar su pan de Navidad, el pesebre desolado del anciano que no tiene acceso a una medicación", apuntó el titular de la Pastoral Social, Jorge Lugones.