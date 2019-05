Los restos del dirigente peronista, ex legislador porteño y ex diputado nacional Juan Carlos Dante Gullo -quien murió este viernes a los 71 años- fueron velados en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados de la Nación, con la participación de dirigentes del justicialismo, de la agrupación "La Campora" y ex funcionarios del kircnnerismo.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió una corona que fue ubicada junto al féretro, mientras que desde el oficialismo mandaron flores el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el ministro de Seguridad Cristian Ritondo.

El velatorio se realizó en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados y el féretro estaba envuelto con una bandera Argentina y sobre la misma se ubicaron pañuelos blancos de la Linea Fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, un brazalete de la JP, acompañado por una foto de Gullo junto al General Juan Domingo Perón y flores rojas. Previo al traslado los restos al cementerio de la Chacarita donde fueron cremados, los asistentes rindieron un homenaje al histórico dirigente peronista donde cantaron en varias ocasiones la marcha peronista.

En la ocasión, el dirigente de "La Campora", Andrés Larroque pronunció unas breves palabras para despedir al "Canca" Gullo y señaló que "hoy es un día de dolor, pero tiene que ser poquito, porque el hubiera querido es que salgamos de acá y lo llevemos siempre en el corazón, pero fundamentalmente que le devolvamos la dignidad al pueblo argentino".

Asistieron al velatorio los ex ministros de Relaciones Exteriores Jorge Taiana, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernadez, el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, los dirigentes Julio Barbaro, Julían Domínguez, y las dirigentes de la Asociacion Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Nora Cortinas y Tati Almeida.

El 'Canca' -como se lo llamaba en el ambiente político- se encontraba "muy grave" en los últimos días, según dejaron trascender fuentes legislativas al confirmar su fallecimiento. Gullo nació en el seno de una familia peronista del barrio del Bajo Flores, donde actualmente residía, y seguía con su militancia en el Frente para la Victoria.

Inició su trabajo político en ese barrio porteño en la década de 1960, y posteriormente se sumó a organizaciones sindicales, como la CGT de los Argentinos. En los años '70 se convirtió en un destacado dirigente de la Juventud Peronista (JP-Regionales), ligada a la organización Montoneros, y estuvo detenido como preso político a disposición del Poder Ejecutivo Nacional desde 1975 y hasta la vuelta de la democracia en 1983.

Durante la dictadura fueron secuestrados su madre Ángela Aglieta y su hermano menor Jorge, quienes aún permanecen desaparecidos. Con el regreso de la democracia y tras recuperar su libertad volvió a militar en las filas del peronismo porteño, a la vez que se sumó al trabajo de distintos organismos de derechos humanos. Era además licenciado en Sociología egresado en 1997 de la Universidad de Buenos Aires (UBA).