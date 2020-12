La titular del PAMI, Luana Volnovich, aclaró este viernes que "no cambió" la agenda de vacunación contra el coronavirus prevista por el organismo que preside y sostuvo que los adultos mayores de más de 60 años serán "vacunados en enero, luego de la aprobación de todos los pasos requeridos" para la aplicación de la Sputnik V.



"La agenda del PAMI no cambió. Seguimos como estaba previsto. En enero, cuando esté el proceso administrativo y burocrático cumplido de la vacuna, vamos a vacunar a los afiliados aclarando que no es la vacunación habitual de la farmacia sino que la vacunación es nacional y provincial", dijo la funcionaria en declaraciones a TN.



"Quiero transmitirles seguridad a los afiliados que el cronograma se mantiene igual", insistió Volnovich luego de que el pasado jueves se conoció que aún restan estudios sobre ese sector de la población respecto de la vacuna contra el coronavirus.

La titular del PAMI recordó que "ya se sabía que el estudio se hizo primero entre la población de menores de 60 años y que la fase siguiente era la de aprobación en los mayores".



"Es un cronograma que circula por el mundo", remarcó y agregó que, si bien " hay estudios preliminares que indican que los resultados van a estar bien, nosotros (el Gobierno) tenemos la obligación de esperar que todo esté aprobado".



En el mismo sentido, sumó que esta información referida a los pasos que se dan en las fases de aprobación de la vacuna " era una información que ya existía, no es una novedad, más allá de la confusión que se pudo haber generado producto de la misma incertidumbre que genera la enfermedad".

Por eso, insistió en que la planificación de vacunación "no cambia" y agregó: "Sabíamos que las 300 mil dosis que van a llegar -en una primera etapa- era para los trabajadores de la salud, y que no iba a ser para afiliados".



En tanto, adelantó que durante la pandemia se produjo "un fenómeno mundial" vinculado a que la gente "se ha chequeado menos la salud", y señaló que, en ese contexto, el organismo lanzará el la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires el plan "Chequeate en casa".



" Esto no significa que se hace todo en casa, es una primera parte, donde entrando a la página del PAMI se puede llenar una encuesta, que arrojará como resultado un semáforo, y en base a la gravedad de cada caso, vamos a contactar a los adultos mayores para que revisen su salud junto, en un trabajo organizado junto a la Fundación Favaloro", finalizó la funcionaria.