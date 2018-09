Por Luciano Bugner

@lucianobugner

Calles vacías, persianas bajas, aeropuertos cerrados, el Metrobus deshabitado, escuelas sin clases, fueron algunas de las postales que dejó el 25S, día del cuarto paro general a Mauricio Macri. Desde su sede de Azopardo, la CGT destacó que la medida de fuerza fue “contundente”, al tiempo que advirtió que “si no hay plan B, tampoco habrá tregua con el movimiento sindical”.

Del otro rincón del cuadrilátero, el gobierno recalcó que “la medida no aporta nada”. Por un día, las grietas que reinan en la CGT quedaron de lado. El triunvirato - Juan Carlos Schmid, Héctor Daer, y Carlos Acuña- coincidió en el alto grado de acatamiento y en pedirle a Cambiemos que revierta sus medidas económicas.

“Las paritarias se tornan insuficientes frente a un programa económico que cada vez deteriora más el valor de nuestra moneda. No solamente se devalúa la economía sino que se devalúa la palabra y la confianza del gobierno nacional. Se devaluó cualquier expectativa que esté en manos de este gobierno que no ha hecho otra cosa que construir macana tras macana en el plano económico”, sostuvo Schmid.

El portuario se encuentra en medio de una encrucijada. “Todavía no sabe dónde va a jugar”, dicen. Es que su acercamiento con Hugo Moyano -en la actualidad un rockstar del sindicalismo- se corta cuando aparece Pablo en el medio de la película. Por otro lado, Schmid no figuró en la foto de la semana pasada, cuando en la sede de la UOM se relanzaron las “62 Organizaciones”, con la presencia de los otros dos triunviros.

Desde ese espacio se presionará por la inclusión de gremialistas en las listas para las próximas elecciones. “Es necesario lograr la unidad del peronismo”, pidió Héctor Daer. Esa “unidad” y ese “peronismo” es lo que se discute en el histórico edificio de San Telmo. Y en busca de ello fue Carlos Acuña el último lunes, cuando encabezó una reunión -junto a Pablo Moyano y a Sergio Palazzo- con dirigentes encabezados por Sergio Massa.

Las divisiones en el mundo gremial no quedaron ajenas a las palabras de Schmid. El también líder de la CATT felicitó a “todas las expresiones sindicales, no importa si están encuadrados con nosotros o no, a los movimientos populares que han hecho sentir su voz, a los sindicatos confederados, al hombre de a pie”.

Cabe destacar que la Juventud Peronista -comandada por el aeronavegante Juan Pablo Brey, hombre del riñón de Schmid- movilizó el lunes tras el llamado de la CTA y del Frente Sindical, donde el mandamás es Camioneros. Quien sí evidenció las oposiciones con la CTA fue Daer, al recordar que “el gobierno tiene mandato hasta el 10 de diciembre del año que viene. La legitimidad nuestra es la de protestar ante la ceguera que para nosotros tiene este gobierno. No estamos propiciando ninguna huida, ninguna salida, ni nada por el estilo”.

Fiel a su estilo, el Poder Ejecutivo -este martes representado por Jorge Triaca, secretario de Trabajo- criticó la realización de huelga al señalar que “a través del trabajo se cambia la realidad, y no a través de un paro”.