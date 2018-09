Al disertar en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se realiza en San Rafael, Mendoza, el presidente del Banco Central Luis Caputo, confió que salir de la recesión económica “será un proceso lento y doloroso”.

Sin embargo fue optimista con la cotización del dólar que “está yendo a un nivel de tranquilidad” y consideró que Argentina logrará cerrar un nuevo acuerdo con el FMI, ya que en ese organismo “hay gente muy buena y súper razonable” que entiende los problemas por los que atraviesa el país.

"Estamos buscando anclar las expectativas y a cortísimo plaz. vemos una mayor tranquilidad. Hoy ya estamos cerca del nivel d. tipo de cambio real multilateral de 2003, que era de 43 pesos", detalló.

Caputo explicó que "en los últimos dos días cambió la estrategia del Banco Central" ya que "no están dadas las condiciones para plantarnos en un determinado precio (del dólar), es algo que no tiene sentido con este nivel de inflación".

"Esta tormenta en un país desarrollado dura un minuto y medio. Acá tenemos menos opciones porque durante 70 años no se hicieron las cosas bien. No es gratis hacer las cosas mal durante tanto tiempo, ya que hoy no tenemos los grados de libertad que tienen las naciones desarrolladas", disparó.