Luis Juez, flamante candidato a senador por la provincia de Córdoba, dialogó con Esteban Trebucq en Crónica HD, donde dio su visión sobre la situación del gobierno nacional luego del cruce de cartas entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Primero fue consultado sobre su perspectiva del asunto, y aquí fue contundente. “Es un papelón”, exclamó. En adición, sumó que “claramente la gente tiene otros problemas, otras preocupaciones, otra realidad y ver semejante tironeo la espanta. La agenda de la gente pasado por otro lado”.

Juez superó a Mario Negri en la interna y será candidato a senador en noviembre.

En cuanto a la relación entre los dos actores más importantes en el Frente de Todos, manifestó que “no ayuda la conducta del Presidente y de la vicepresidente, no es la forma, no es con carta”, a lo que propuso, “júntense ahí en Balcarce 50, cierren la puerta y cag…se a trompadas pero resuelvan los problemas”.

“El problema lo tienen ellos. Se están cag... a trompadas en una familia y vos sos el vecino, ¿qué podes hacer? ¿Tocarle el timbre? El problema es entre ellos. Es una disputa de poder irracional, una locura. Me parece primitiva la forma, ¿cómo te vas a pelear así?“, señaló.

También fue diputado nacional y embajador argentina en Ecuador durante la gestión de Mauricio Macri.

Los minutos pasaron y el panel le propuso a Juez volver a cuando era intendente municipal de la Ciudad de Córdoba, para recrear cómo reaccionaría frente a una situación del estilo. Su respuesta fue tajante: “A mí me duraba 35 milésimas de segundo un tipo que venía con ese planteo de esas características. Me traía la renuncia y no llegaba a la puerta del boleo que se comía en el o..., cuando vos perdiste la autoridad frente a tu vecino no la recuperas de ninguna manera”.

Continuando con el tema de los ministros, aseguró que “la gente te elige a vos y no a los funcionarios que vos elegís. Alguien debería decirle a Alberto que al que votó la gente es a él. Además, no estamos hablando de Messi, ninguno de los ministros es tan intocable o irreemplazable”.

Por su parte, se mostró preocupado por la gobernabilidad y por la forma en la que la ex presidenta trató a Alberto Fernández en la carta. “No es justo que la vice lo exponga al presidente de esta manera. Hay que bancarse la derrota, en la vida se gana y se pierde. Hay que saberse sacudirse el polvo, secarse las lágrimas y continuar. No puede ser que una derrota electoral te pueda hacer explotar el país por el aire.”, sentenció.

Recordemos que el ex embajador en Ecuador será el primer candidato a senador por Juntos por el Cambio en la Provincia de Córdoba, luego de derrotar en la interna y con un amplio margen a Mario Negri. Para ser exacto, el resultado de la interna quedó en manos de Juez por más de 20 puntos (57% vs. 36%) y entre ambas listasse aseguraron el primer lugar en la provincia con el 47,80% de los votos.

Mirá la entrevista completa