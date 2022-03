"Alguien lo planificó y mandó a ejecutar". Con esas palabras, la vicepresidenta Cristina Kirchner se refirió al ataque a su despacho en el Congreso, ocurrido mientras la Cámara de Diputados debatía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A través de un posteo en su cuenta de Twitter, mostró imágenes de la agresión, obtenidas por una cámara de la Policía Federal, en las que pudo verse cómo un grupo de encapuchados arrojaba bombas de pintura y piedras hacia las ventanas de su oficina.

Fiel a su estilo polémico, el senador nacional de Juntos por el Cambio, Luis Juez, opinó sobre los incidentes en el Congreso y relativizó el ataque al despacho de Cristina Kirchner. "Fue una puesta en escena horrible, bien filmada. Ella siempre se victimiza. En mi vida he visto que uno pueda filmar en vivo y en directo la llegada de las piedras. Si te sorprenden las piedras, te asustás. Cristina cree que el mundo arrancó a partir de sus problemas", sostuvo el dirigente cordobés en declaraciones televisivas.

El video que vas a ver te muestra en tiempo real, desde el exterior y desde adentro (en este último caso recién a partir de los 12 minutos de haber comenzado la pedrada), el ataque contra la Vicepresidenta de la República Argentina que alguien planificó y mandó a ejecutar. Grave. pic.twitter.com/EdqFrknhPm — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 14, 2022

Las críticas de Juez contra la vicepresidenta y titular de la Cámara de Senadores no terminaron ahí. "Acá no importó si lastimaron a los policías, si rompieron el mobiliario del Senado. No escuché que ella repudiara el atentado contra el edificio del Senado. Ella siempre arranca a partir de mirarse el ombligo y, a partir de ahí, cree que los problemas de la humanidad tienen un sentido", siguió el senador de Juntos por el Cambio.

A criterio de Juez, el ataque al despacho de Cristina Kirchner fue "un montaje televisivo verdaderamente armado". Y luego agregó: "Hay un espacio de la política que se come el relato. Hace 72 horas que todo el mundo está hablando si repudiaron o no el ataque, si fue premeditado".

.

El ataque, tal como se dijo, ocurrió el jueves pasado, mientras la Cámara de Diputados debatía el acuerdo con el FMI. En ese momento, la vicepresidenta estaba reunida en su despacho con su hijo Máximo Kirchner, legislador del Frente de Todos, y los senadores oficialistas Oscar Parrilli y Anabel Fernández Sagasti. Algo que también fue puesto en duda por Juez. "Cristina no va nunca al despacho, cómo saben si estaba en el Senado", manifestó.

FMI'>Acuerdo con el FMI: pondrán vallas en el Congreso

El Gobierno porteño informó este martes que dispondrá un vallado perimetral en torno al Parlamento durante el tratamiento del acuerdo con el FMI en el recinto del Senado -que podría ser el jueves- para facilitar el accionar policial, en caso de que se repitan los incidentes ocurridos cuando la ley se trató en la Cámara de Diputados.

El anuncio estuvo a cargo el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro, en el marco de la presentación del Mapa del Delito 2021 por parte del Ejecutivo porteño, junto al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en el Centro de Monitoreo Urbano.

.

Según explicó el funcionario porteño, el objetivo es que “la Policía pueda actuar mucho más rápido”.

El titular de la cartera de Seguridad porteña explicó que la semana pasada, cuando se generaron los incidentes durante el debate de la ley en Diputados, "había más de 15.000 personas, y cuando uno tiene que actuar, tiene que diferenciar los violentos de los que se manifiestan pacíficamente”. “Vamos a darle a la Policía más herramientas”, subrayó.