El presidente Mauricio Macri dio por "superada" a la "turbulencia cambiaria" y destacó que “es importante reconocer el momento de nerviosismo que se vivió en varios sectores de la población, donde hubo miedo y angustia”, al hablar en una conferencia de prensa en Olivos. A su vez, admitió que "lo más importante es reducir el déficit fiscal" y advirtió que “hay que acelerar esa tarea entre todos”.

También instó a los gobernadores y los legisladores nacionales de diferentes sectores políticos, para que junto al Gobierno, tienen que “sentarse alrededor de una mesa y hacer un gran acuerdo para ver como hacemos para terminar esta historia del déficit fiscal con parches y mentiras”.

Además, remarcó el enorme esfuerzo que han hecho los argentinos en este tiempo, con lo cual "evitamos una crisis que sí nos llevaba al 2001”, y remarcó que “hoy estamos en una posición más sólida, pero con el mismo problema de fondo, que es el déficit fiscal”.

El presidente sostuvo que el “objetivo fundamental” de su gobierno “sigue siendo bajar la inflación”, aunque “sin ponernos metas tan ambiciosas”, ya que “tiene que ser algo que tenga coherencia con la baja del déficit fiscal”. "No podemos pretender, si no bajamos el déficit, bajar la inflación a esa misma velocidad", advirtió en conferencia de prensa en Olivos.

Macri sostuvo que el Fondo Monetario Internacional ( FMI) "no nos va a condicionar y no se meten con nuestra legislación ni con el tipo de cambio", y afirmó que "no hay agendas ni negociaciones ocultas" con el organismo internacional.