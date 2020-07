El ex presidente Mauricio Macri dijo que "hay que salir del miedo" en relación a la pandemia de coronavirus y así "empezar a retomar con cuidado y empoderando a la gente la actividad normal", durante una entrevista que concedió a la TV paraguaya, durante su visita a ese país.



En la entrevista, que se realizó ayer y se conoció este martes en la Argentina, Macri explica que viajó a Paraguay por una invitación del ex presidente Horacio Cartes, a quien llamó "su amigo", y con quien mantiene relación desde que ambos eran dirigentes de fútbol.



Sin embargo, el ex mandatario no mencionó su tarea como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA entre los temas que tocó ayer, en el viaje que realizó, mientras el bloque de Juntos por el Cambio mantenía un encuentro virtual con el presidente Alberto Fernández para analizar las consecuencias de la pandemia en la Argentina.

Mauricio Macri y Horacio Cartes, ex presidentes de Argentina y Paraguay, respectivamente, durante la reunión que mantuvieron el lunes (@Horacio_Cartes).



En diálogo con el canal GEN de Paraguay, Macri dijo que, en el almuerzo en la residencia de Cartes, ambos pudieron "repasar una agenda hacia el futuro, cómo hay que salir de este momento de preocupación que ha significado la pandemia y ratificar que Paraguay está bien parado para lo que viene".



"También (se dialogó sobre) cómo salir del miedo. El miedo ha llevado a la urgencia, a tomar decisiones apresuradas que pueden haber sido muy dañinas", dijo Macri, que en otras ocasiones ya se había mostrado crítico del manejo de la pandemia en la Argentina.



"Hay que volver a la calma, a confiar en nuestros profesionales de la salud y empezar a retomar con cuidado y empoderando a la gente la normal actividad", pidió Macri.

.



Por su parte, el ex mandatario paraguayo dio cuenta de su encuentro con Macri anoche, a través de la red social Twitter, donde publicó algunas fotos y sostuvo: "Recibí hoy a @mauriciomacri, expresidente de la República Argentina y actual presidente de la Fundación @FIFAcom. Tuvimos una amena charla, sobre temas relacionados a la actualidad regional".



En su estadía en Paraguay, Macri también mantuvo un encuentro con el actual presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, que se difundió en horas de la tarde.



En la misma entrevista con la TV paraguaya, sostuvo que, con él, hablaron "básicamente de lo mismo", pero también de la región y el Mercosur. "Agregaría (en su entrevista con el Presidente) la importancia del Mercosur, que no pierda el dinamismo de los últimos años y avance en todos los acuerdos de libre comercio que había iniciado, por ejemplo con la Unión Europea, Corea, Singapur. Hay varios en carpeta interesantes", sostuvo Macri.

La publicación del ex presidente paraguayo en Twitter (@Horacio_Cartes).



En se marco, opinó que tanto Cartes como Abdo Benítez son "dos hombres que quieren a Paraguay, dos dirigentes importantes de esta región, que tienen muchas ganas de seguir ayudando y apostando a que su país siga adelante".



"La misma que tengo yo de ayudar a nuestra querida Argentina a que encuentre el camino del crecimiento", agregó el fundador de PRO.



Finalmente, habló de fútbol: "Parece que de vuelta nos toca Boca-Libertad en la Copa Libertadores en septiembre, nos volveremos a enfrentar como adversarios pero siempre con enorme cariño entre las partes", sostuvo para cerrar la entrevista.