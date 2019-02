En el día de su cumpleaños número 60, Mauricio Macri recorrió junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, las obras de la red de desagües cloacales del Sistema Riachuelo, con la intención de comenzar con la campaña electoral 2019 para la reelección.

El presidente quiso mostrar el compromiso de su gobierno con la "transparencia" y resaltó que en "todas las obras" que se realizaron en su gobierno "no hubo ningún cuaderno", en referencia a las denuncias de corrupción que recibió la gestión kirchnerista.

Foto: Perfil

“Es muy importante destacar el valor que tienen las obras públicas. Somos capaces de empezar y terminar las obras. En todas las obras que hicimos no hubo ningún cuaderno. Este es nuestro rumbo de trabajo, sin mentiras ni atajos", dijo Macri.

Además, sobre el mismo tema Vidal agregó: "Somos capaces de empezar 1.800 obras y no hubo ruido, o cuadernos, y generar trabajo para crear oportunidad para muchos argentinos".

"Ya llegamos a la mitad. Esta obra avanza a razón de 30 metros de túnel por día. Parte del cambio tiene que ver con que las obras hay que hacerlas si son importantes para la gente, no si se ven o no cuando terminan. Esta obra no se va a ver. El caño está 40 metros debajo del lecho del Río de la Plata. Pero uno tiene que trabajar resolviendo los problemas de base. Un país donde todos los argentinos no tienen cloacas no tiene igualdad de oportunidades", concluyó el mandatario.