Mauricio Macri participó de la inauguración del Puente Olímpico Ribera Sur que une Lanús con Capital Federal. El Presidente estuvo junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el intendente de Lanús, Jorge Grindetti.

El Jefe de estado volvió a hacer hincapié en que la sociedad quiso un cambio y que el Gobierno transita por el camino correcto, pese a las dificultades económicas. "Vivo caminando el país y hablando con ustedes y este es el camino. Falta, nos está costando mucho y estamos poniendo el hombro", dijo.

"Este es un equipo que no es perfecto. La perfección no existe, pero nadie puede dudar que es un equipo con buenas intenciones, con honestidad con un eje profundo en el hacer. Porque a las palabras se las lleva el viento: a este puente no", enfatizó.

Sobre la obra resaltó: "Con esta obra queremos demostrar que las cosas las podemos hacer respetando fechas de inicio y de finalización y sin que nadie se lleve un mango. Demostrar que los argentinos somos mejor de lo que hemos hecho por décadas es lo que estamos haciendo. Lo hacemos porque queremos ser felices, que la sociedad se base en el dar, en el amor".

El puente, que costó 300 millones de pesos, será usado por 300 mil vehículos por día, de los cuales el 20 por ciento serán camiones. Servirá para aliviar a otros puentes cercanos, como La Noria y Alsina.

"Este es el camino, abriendo las puertas de la Argentina con un Juego Olímpico y con todos los intercambios culturales y comerciales que podamos hacer. Los argentinos podemos ser muy bueno cuando nos lo proponemos", finalizó Macri.