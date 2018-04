El presidente Mauricio Macri les pidió este lunes a los argentinos que asuman “el desafío de consumir menos” y a los gobernadores e intendentes que “eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos” para aliviar su costo, durante un mensaje que grabó desde el yacimiento no convencional Loma Campana, de YPF, en Vaca Muerta, Neuquén.



Macri recorrió en esta jornada, en las inmediaciones de la localidad neuquina de Añelo, las instalaciones del yacimiento Loma Campana de YPF en Vaca Muerta, considerada la segunda reserva más importante del mundo de gas no convencional y la cuarta de petróleo del mismo tipo.



El jefe del Estado recorrió la planta de tratamiento del crudo y la torre de perforación, acompañado por el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.



Macri fue enfático cuando dijo que “los subsidios no son gratis como nos hicieron creer durante muchos años”, una “mentira que nos hizo mucho daño”, porque “cuesta producir energía y transportarla”.

El Presidente agregó que, “para cubrir estos subsidios, se tuvo que tomar deuda, porque para pagar energía tenemos que pedir plata prestada”.



"Otra alternativa era hacer un ajuste pero ese no es el camino que elegimos, sino uno de cambios con gradualismo, para que ningún argentino se quede atrás”, indicó Macri.



Por ello, el jefe de Estado les pidió “a las provincias y municipios que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos” para “ayudar a aliviar la carga de cada consumidor y comercio”, una medida que anunció la gobernadora María Eugenia Vidal para la provincia de Buenos Aires, inmediatamente después del mensaje del Presidente.



Macri insistió con que “la única manera de lograr un cambio profundo y verdadero es que todos los argentinos nos sumemos al desafío de consumir menos; una de las misiones más importantes que tenemos que encarar juntos. Cada hornalla que apagamos, cada canilla que cerramos, todo suma”, aseveró.



Macri comparó el consumo de energía en países vecinos como Uruguay y Chile, que es menor en relación al argentino; a diferencia de los costos, que son más altos cruzando las fronteras, según los datos presentados por el Presidente, en gráficos, durante su mensaje.



Al enumerar varias obras de su Gobierno y las cifras que indican una reducción de la pobreza, indicó: “Somos la generación que tuvo la valentía de poner la verdad sobre la mesa; la que está cambiando nuestro país para siempre”.