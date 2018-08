El presidente Mauricio Macri admitió que aumentará la pobreza a raíz de la devaluación, pero confió que durante 2019 el país volverá a crecer.

"Me duele muchísimo la pobreza", afirmó el jefe de Estado durante una conferencia de prensa en Jujuy, junto al gobernador Gerardo Morales, con quien expresó que "el gran socio de la inflación es la corrupción".

En ese sentido, dijo que "lamentablemente esta devaluación que tuvimos, trajo un rebote en la inflación, que es el mayor generador de pobreza, con lo cual lamentablemente vamos a ver que parte de lo que habíamos conquistado, como reducción de pobreza lo vamos a perder".

Macri sostuvo que "éste es el camino que estamos recorriendo, sabíamos que íbamos a tener obstáculos, lo importante retomar la agenda, desarrollar cada rincón del país, volviendo a crecer e. año que viene vamos a crecer. No mucho, pero vamos a crecer, y Argentina volverá a tomar velocidad, sobre todo si hacemos los deberes de no tener esta vulnerabilidad que nos volvió para atrás".

"A mí me duele muchísimo lo que significa estar en la pobreza y si la desesperación y las ganas de tener un buen trabajo y salir de ese lugar", señaló. Además, sostuvo: "Vamos a retomar la baja de la inflación, lo queríamos lograr a fines del 2019 lo haremos a fines del 2020".

Además, aseguró que "hay un país que se despertó, que tiene potencialidad, que quiere crecer y hay una política que tiene que terminar de ordenarse, desterrando la corrupción de por vida y poniendo el Estado al servicio de la gente", dijo hoy el presidente.

También, advirtió que "tenemos que terminar de sacarnos la mayor vulnerabilidad, que es que dependemos de que el mundo nos preste, porque heredamos un Estado que gasta muchísimo más de lo que recauda. Cuanto antes hagamos eso, menos nos va a impactar" el nivel de volatilidad que hay hoy en la economía mundial, dijo el Presidente en el Anfiteatro del hotel Casa de Adobe, donde estuvo acompañado por el gobernador de Jujuy.

"Yo necesito que todos los argentinos me ayuden a plantearle a la política que realmente tienen que bajar el gasto público", indicó, ya que "no es constructivo, no productivo, y que no mejora la vida de la gente", agregó.

Afirmó que "habíamos tomando envión, veníamos creciendo muy bien, habíamos generado 600 mil puestos de trabajo y habíamos reducido la pobreza en forma importante".

Refiriendose a la provincia, indicó que Jujuy "es un gran ejemplo de esto que hablamos", ya que "tiene recursos naturales increíbles, más el talento y la hospitalidad de su gente", afirmó. Sostuvo que esos atributos, junto con las oportunidades que ofrecen "el litio, la energía renovable, el turismo y estas iniciativas de creatividad y de tecnología van a generar muchísimo trabajo".