El presidente Mauricio Macri advirtió este miércoles que "políticamente era de gil hacer una obra que no se ve", al destacar los trabajos en el túnel del Arroyo Vega para prevenir las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que ratificó la intención de su gestión de "llevarle tranquilidad a los vecinos" con "soluciones concretas" y "sin sarasa".

Durante la recorrida en la Costanera Norte, acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el mandatario planteó que "las obras llevan su tiempo planificarlas y licitarlas en forma transparente".

"Esto es lo que estamos haciendo en todo el país. No es un hecho aislado. Estamos haciendo las obras y transformaciones que necesitamos para poder crecer", dijo el Presidente, y agregó que el hecho de que "cuesten y lleven más tiempo no quiere decir que no se estén haciendo".

"Llevamos adelante una obra que hace 30 años se había planificado pero que no se hacía porque no se ve y era de gil hacer una obra que no se ve", aseveró.