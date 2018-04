El presidente Mauricio Macri insistió en la importancia de que todos los argentinos se involucren en el ahorro energético porque "si el país no tiene energía no puede crecer", y llamó a comprender que, "lamentablemente, no hay otra salida" que la modificación del esquema tarifario.

"Cuesta generar energía, transportarla y distribuirla", dijo Macri en declaraciones que formuló en la localidad santafesina de Las Rosas, tras visitar un jardín de infantes junto al jefe comunal local, Javier Meyer, y antes de su traslado hacia las localidades de Armstrong y Las Parejas, según informó Presidencia a través de un comunicado de prensa.

En ese contexto, subrayó que "todos tenemos que comprometernos” a cuidar la energía y remarcó que “si el país no tiene energía, no puede crecer”.

En este sentido, Macri afirmó que la Nación “está haciendo obras importante para llevar el gas a lugares donde no existe” y que “las empresas distribuidoras están invirtiendo como no lo hacían desde hace muchos años y en los próximos cinco van a mejorar la distribución”.

Por otro lado, en diálogo con la prensa tras la visita que realizó a un jardín de infantes de Las Rosas inaugurado en marzo último y construido con fondos de la Nación, Macri dijo que el Gobierno busca que haya más paridad en las tarifas en todo el país.

Sostuvo que los valores que los usuarios abonan por la energía siguen siendo “muchísimos más bajos que los que los que se pagan en Uruguay o Chile”.

“Hay que entender que, lamentablemente y aunque le dimos vueltas, no hay otra salida. La energía cuesta generarla, transportarla, distribuirla y es lo que vale”, puntualizó el mandatario al ser consultado sobre las tarifas, poco antes de que la Cámara baja diera inicio, con la presencia del oficialismo, a la sesión especial que había sido solicitada por la oposición para tratar proyectos tendientes a modificar el actual esquema tarifario.

En Las Rosas, además de visitar el jardín de infantes, el Presidente recorrió, junto a vecinos y el intendente, obras de pavimentación realizadas en el marco de un plan federal, a través de un convenio entre el Municipio y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, según se informó oficialmente.

Posteriormente, Macri se trasladó a la localidad de Las Parejas para allí participar de la denominada Mesa de Maquinaria Agrícola.

En este marco, el mandatario subrayó que ese sector constituye "uno de los grandes motores que tenemos en el país para generar empleo y acompaña a la agroindustria más allá del avance de la energía y de la construcción”.

Según se informó desde Presidencia, uno de los temas abordados en el marco de esa mesa fue la disponibilidad de financiamiento, considerado fundamental para la compra de maquinaria agrícola por parte de los productores.

En este sentido, el comunicado oficial recordó que, en marzo pasado, durante la feria Expoagro, el Gobierno había presentado una nueva línea de créditos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que apunta a fomentar la industria metalmecánica agropecuaria y promover la inclusión financiera de los pequeños productores rurales.

En tanto, en lo que fue su última escala en el marco de su visita a Santa Fe, el mandatario asistió, en la de Armstrong, al acto de inauguración de la ampliación realizada a la planta de una empresa familiar -Crucianelli- que se dedica a la producción de sembradoras de última tecnología.

En esa visita, Mauricio Macri estuvo acompañado por el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz; el ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera; y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, entre otras autoridades.

El encuentro de Macri con Lifschitz se produjo así un día después de que el mandatario provincial cuestionara el pedido del Gobierno para que las provincias quiten impuestos de las facturas de servicios públicos por considerar que la gestión de Cambiemos tiene "la habilidad de trasladar a los gobernadores el costo político de las medidas que toma".

Sin embargo, pese a su crítica, el mandatario provincial había asegurado que Santa Fe colaborará para atenuar el impacto del aumentos de las tarifas de servicios públicos.

"Nosotros no tenemos los impuestos que tiene (María Eugenia) Vidal en Buenos Aires. Estamos haciendo gran esfuerzo para tratar de morigerar el impacto de la energía eléctrica", había señalado Lifschitz en declaraciones periodísticas, en relación al anuncio realizado por la gestión bonaerense tras el pedido formulado por el Presidente a las provincias en relación a las tarifas de servicios públicos.