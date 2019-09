El presidente Mauricio Macri dijo este jueves que "estas grietas de las que tanto hablamos, atrasan y dañan" y pidió hacer foco "en eso que nos une, poniendo a los argentinos por encima de todas las cosas".



Macri realizó estas declaraciones al exponer este mediodía en el Ciclo de Almuerzos 2019 que organiza el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.



El mandatario se preguntó, además, "si queremos seguir viviendo en un país donde no haya lugar para las mafias y la corrupción" y abogó para que "sigamos para delante, no volvamos al pasado, aprendamos de nuestros errores".



Macri arrancó su breve discurso con una felicitación a la presidenta de la entidad, Gabriela Russo, la primera mujer en conducir la institución; también recordó al fallecido economista Aldo Pignanelli, con los aplausos de los presentes como telón de fondo.

"Qué bueno que estemos empoderando a la mujer cada vez más, para construir este país que queremos", elogió el Presidente.



Asimismo, en el plano electoral, afirmó que "los argentinos estamos viviendo un clima de incertidumbre a partir del resultado de las PASO, que generó un impacto político, pero también económico" y destacó varias medidas adoptadas en ese marco, como el aumento del salario mínimo, la suba del piso para el pago de impuesto a las ganancias, la renovación del programa Precios Cuidados y la moratoria de 10 años para deudas de las Pymes.



"Desde el primer momento de ese lunes nos hemos hecho cargo de esta situación, tomando las medidas que hacen falta para llevar tranquilidad y estabilidad", sostuvo.



Y, remarcó que "cada medida que tomamos busca llevar tranquilidad a las familias y sobre todo a la clase media, que siempre se dedicó a trabajar para sacar adelante nuestro país y siente que nunca se la escucha como corresponde".



En ese sentido, explicó que se trata de políticas que se suman a las que su Gobierno venía llevando adelante para el mediano y largo plazo porque, dijo, "a la Argentina le faltaba un gobierno que trabaje en serio para nuestro futuro".



Recordó entonces que este miércoles visitó las obras del puerto santafesino de Timbúes y los 800 kilómetros de nuevas vías para el Belgrano Cargas y apuntó: "De eso se trata cuando digo que las obras son mucho más que cemento y ladrillos, son cimientos de la Argentina fuerte que todos queremos".



"Lo hacemos juntos, dialogando, incluyendo a todas las voces que tengan algo constructivo que aportar", resaltó el presidente y señaló que eso se hace "siempre respetándonos. Así lo podemos hacer sin violencia, sin agresiones ni divisiones".



El Jefe del Estado aseguró que "estas grietas de las que tanto hablamos, atrasan y dañan", porque siembran "lo peor que puede haber en una sociedad, que es el miedo, porque el miedo paraliza, no nos deja crecer".



Ante ello, pidió poner "el foco en eso que nos une, poniendo a los argentinos por encima de todas las cosas".



En otro tramo de su discurso expresó que vivimos "en una República libre, tal vez como nunca se vivió antes, a la que le falta seguir encaminando algo central que es la economía, para que salga de décadas de altas y bajas".



"Pero eso lo vamos a lograr sobre la base de seguir diciéndonos la verdad, respetándonos, expresándonos libremente sin que eso traiga ningún tipo de consecuencias", agregó.



Macri se preguntó entonces "si podemos y queremos seguir viviendo en un país donde no haya lugar para las mafias y la corrupción" porque "así sí hay un futuro".



"Sigamos para delante, no volvamos al pasado, aprendamos de nuestros errores", concluyó el mandatario, ante el aplauso de los economistas que lo escuchaban.