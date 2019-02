El presidente Mauricio Macri afirmó que ve en India una de las economías más importantes del planeta, "un socio para el futuro", y llamó a los principales empresarios de ese país a invertir en la Argentina.



Macri disertó en el Foro de Negocios Argentina- India, en el hotel Taj Mahal Palace, de la ciudad de Mumbai, la ciudad portuaria más importante del subcontinente con cerca del 40 % del tráfico exterior del país, en el segundo día y último día de su visita de Estado por la India.



Homenaje a víctimas de atentado.

A su arribo al hotel, el Jefe de Estado argentino fue invitado a una ceremonia de homenaje a las víctimas de uno de los setenta sangrientos atentados que se cobraron en total la vida de 173 personas en noviembre de 2008.



El jefe de Estado y la Primera Dama estuvieron en silencio durante unos minutos frente al cenotafio y una corona de flores que homenajea a las 44 víctimas del atentado terrorista en ese hotel.



"Vemos en India un socio para el futuro, por eso en esta visita me acompaña una importante misión de pequeñas y medianas empresas que representan a 11 provincias de la Argentina", dijo Macri.



El jefe de Estado le dijo a los empresarios de ese país, muchos de ellos propietarios de multinacionales, que "están invitados a invertir en la Argentina", y los exhortó a que "sean parte en este camino de integración y conexión profunda entre nuestros países".



Macri, en ese plano, sostuvo que estas reuniones bilaterales entre empresarios deben servir para que encuentren las formas "de complementarse y de asociarse". "Y encarar juntos -subrayó-, no solo el abastecimiento de la India y de la Argentina, sino de Asia y de toda América, que son mercados muy interesantes para todas nuestras compañías", señaló.



Macri junto a Shri Chennamaneni Vidyasagar Rao, gobernador del Estado indio de Maharashtra.



El Presidente expresó que en estos tres años la Argentina "se está integrando al mundo de forma inteligente, pragmática y flexible".



Macri, en ese sentido, valoró que, "como nunca antes en la historia de nuestro país, logramos un nivel de respaldo y apoyo de la comunidad internacional".



Del mismo modo, apuntó que esa colaboración puede darse "también en muchos otros rubros donde se puede potenciar el talento de muchos argentinos e indios".



"El crecimiento poblacional, demográfico y económico de la India y la capacidad de la Argentina para producir alimentos y energía proyectan una gran complementación de nuestras economías", apuntó.



Paralelamente, manifestó que la audiencia que mantuvo ayer con el primer ministro indio, Narendra Modi, en Nueva Delhi, "fue muy productiva", y remarcó que el hecho de haberse reunido con él en cinco oportunidades en los últimos años "demuestra no sólo una química, sino el afecto que existe entre nuestros pueblos y la misma visión que compartimos sobre la enorme potencialidad conjunta".



"Queremos generar complementación y asociatividad entre empresas para mejorar los desarrollos tecnológicos y generar una sinergia positiva entre la mayor cantidad sectores productivos", reafirmó el jefe del Estado. Indicó además que "fundamentalmente nos interesa compartir y cooperar entre nuestros países en distintos ámbitos", y mencionó, entre otros, los servicios basados en conocimiento, energías convencionales y renovables, turismo, y minería.

Macri puso de relieve que la Argentina "se ha abierto al mundo y cree que con la India comparte desafíos similares".

Macri compartió un almuerzo con CEOs de importantes empresas de la India.

"Es muy importante -remarcó- que entendamos que si encaramos juntos el principal desafío que se nos plantea como sociedad, que es reducir la pobreza, las inequidades entre los que más tienen y los que menos tienen, nuestra capacidad de éxito son mucho mayores".



"Me voy contento -insistió- de esta visita sabiendo que a cada paso, con cada líder y con cada dirigente que he hablado, empezando por el primer ministro, compartimos esa visión, de que el mundo es desafíos pero también oportunidades".



Por otra parte, el Presidente remarcó su convicción de que "frente a un mundo que nos plantea muchísimos desafíos, si trabajamos juntos las posibilidades a futuro serán enormes".

"Por eso, quiero invitarlos a que sean parte en este camino de integración y conexión profunda entre nuestros países", repitió.



Sobre este punto, Macri puntualizó que hace tres años la Argentina "comenzó una etapa de transformación, integrándose al mundo de forma inteligente, pragmática y flexible".



"Y como nunca antes en la historia de nuestro país, logramos un nivel de respaldo y apoyo de la comunidad internacional que realmente nos confirma que estamos en el camino correcto", añadió.



"Me encanta encontrar tantas empresas participando de este Foro de Negocios y creo que es una gran oportunidad" para que "de esa manera aprovechemos realmente todo el potencial que compartimos", concluyó Macri, al hablar en el foro de negocios en Mumbai.

Macri, Kulkarny y Bagga.

Encuentro con la jefa de Relaciones Internacionales de la Fundación El Arte de Vivir, Rajita Kulkarny, y con el representante del directorio de esa organización Ajay Bagga en el hotel Taj Mahal Palace de la ciudad de Mumbai.



Fútbol de exportación



Macri se reunióen el hotel Taj Mahal Palace de esta ciudad, con el CEO de Reliance Sports, Sundar Raman, quien le transmitió el profundo interés de la firma en alcanzar una alianza con clubes de fútbol argentinos o a nivel asociación para incrementar la calidad de juego de ese deporte en la India.



Raman ya tuvo conversaciones en la Argentina con dirigentes de la Superliga de fútbol y visitó los clubes Boca, River y Racing.



El objetivo es alcanzar un acuerdo para traer a la India escuelas de fútbol que ayuden a la formación de juveniles, un mecanismo similar al que emple. Atlético Madrid que envió un equipo a disputar el torneo local bajo el nombre de Atlético Calcuta, vistiendo la misma camiseta tricolor.

Raman es un ejecutivo con una larga trayectoria en el mundo del deporte, que se desempeñó como dirigente de la Indian Premier League de cricket, el deporte más popular del país.

Reliance Sports es el área deportiva de la firma Reliance Industries Limited (RIL), un conglomerado de empresas de la India dedicadas a energía, productos petroquímicos, textiles, recursos naturales y telecomunicaciones.

Participaron de la reunión el canciller Jorge Faurie; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser; el vocero presidencial, Iván Pavlovsky, y el presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Juan Pablo Tripodi.