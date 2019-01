Por Roberto Di Sandro

El Decano

70 años en la Casa Rosada

Es difícil hacer pronósticos alentadores cada semana. A través de esta columna desearíamos que así sea, pero los números no cierran; al contrario impactan en la gente que es la que sufre.



En el copete de nuestra sección enumeramos: 1) El Fondo Monetario Internacional dice que este año será más recesivo y "hay que seguir esta política que se ha pactado". 2) Aumenta el impacto con "Hay cierta incertidumbre con las elecciones". En una palabra, es deseo ferviente que Macri sea reelegido para el ingreso de inversiones y desecha toda presencia de gobiernos populares o, como le llaman, "populistas". 3) La actividad industrial cayó casi el 8% y "retrocedió en estos últimos tres años al 12%". 4) Despidos más despidos. Las Pymes desaparecen diariamente en todo el país a pasos agigantados. 5) Los jubilados trinan por sus haberes cada vez más achicados. 6) El consumo bajó el 50% y los salarios congelados y así sucesivamente. Algún título que alivie, no hay. Son sucesos que entristecen cada vez más al país. Es difícil trazar un panorama saludable. Lo que enumeramos es lo que vemos día a día. No se pueden esconder. Y un hecho que muestra abiertamente que no buscamos reflejar la crítica, sino la realidad, sin estridencias, lean: hace pocos días un grupo de personas se acercó a la esquina de Yrigoyen y Balcarce, justo frente a la Casa Rosada. No hubo gritos sino comentarios en voz alta. Decían lisa y llanamente: "Nosotros te votamos. Por qué nos hace esto". Solo miraban hacia la estructura del primer piso de la Casa de Gobierno, allí donde está el Sillón Presidencial. Para qué más, verdad. Ahora lo que viene en este espacio cuenta lo que diariamente recogemos como noticia oficial, si es que la hay, o lo que llamamos "trascendido".



Juntitos, juntitos



Ya se encuentra en Mar del Plata el presidente Macri. Descansa en Chapadmalal. El primer mandatario y la gobernadora de Buenos Aires continuarán el lunes en Mar del Plata su charla iniciada el viernes en la Capital. Seguirán tratando el desdoblamiento de las elecciones en el primer Estado argentino, una cuestión que está dando vueltas en la cabeza del gobierno, pero que parece que la van a estudiar un poco más. En la Perla del Atlántico se encontrarán para la inauguración de un hospital asistido por el PAMI.



Después, "a solas". Hay muchas cosas para armar dentro del calendario electoral. También llevan encuestas donde la dama marca bien en el presente pero se detiene en el futuro; en cambio, el máximo refleja una caída bastante pronunciada que no les gusta nada a todos sus adláteres. Por eso, escuchamos hace horas la mención de alguien a quien le tiene plena confianza en sus vaticinios. Su nombre: Durán Barba. El ecuatoriano que ahora habla mucho de brujos, precisamente los tiene bajo la magia de sus predicciones sobrenaturales. En fin.



Sólo uno sí, otro no



Se llama Alejandro Werner. Es uno de los máximos expertos del FMI. Estuvo con Macri en esas entrevistas que nunca se oficializan. Crónica lo supo. Le dio el informe de la entidad que nos aprieta.



Considera que hay incertidumbre por el calendario electoral y lisa y llanamente, con cierta diplomacia, apunta a que "si no gana Macri, la incertidumbre por la situación socio-económica del país será más profunda", ya que no vendrán las inversiones. En una palabra "nada de gobiernos populares o populistas, sí un nuevo triunfo de Macri". Después surgieron otras consideraciones que con la actual política emanada del FMI debe seguir aplicándose en la Argentina. Slogan final: “Macri sí, otro no”. Telón.



Uno más y van



A veces los periodistas se cruzan con funcionarios del actual gobierno en los patios de la Rosada y surgen comentarios. No muchos, claro. Pero algunas palabritas sirven para tener conocimiento de lo que pasa en todos los sectores que a veces superan realidades. Ahora se suma otro y van... Sí; se comentaba la aparición de un peronista de toda la vida (y es cierto) que se llama Carlos Spadone. Es un empresario muy conocido que además realiza desde añares operaciones directas con china.



El hombre se postula como presidente “del pueblo” y menciona a cada instante -cosa que en los últimos tiempos lo van evitando supuestos peronistas- al general Juan Perón. Conoce a Macri y al padre. Alguna vez en estos últimos años pasó por la Rosada. Ahora está en plena campaña. Habló con Chiche Gelblung el otro día y puso muchas cosas en su lugar, sin hacer críticas estridentes. Se suma a otra fracción del peronismo. En el Ministerio del Interior ya están haciendo encuestas.



Breves y sabrosas



Este segmento de Intimidades ofrece de todo un poco: lo que se puede creer y la realidad. Lo primero puede convertirse en verdadero, lo segundo es real pero hay que saber cuál es la fuente. Pero vayamos a lo que ofrecemos y nuestros lectores juzguen. Hace una semana, justamente el domingo pasado, anunciamos que el Presidente iba a las piletas de Ezeiza para inaugurar el ciclo de verano.



Nos contaron que cuando vio lo publicado resolvió no ir. Es decir: al Jefe máximo no le gusta que se anticipen a su presencia en lugares donde se siente incomodo (alguna crítica a través de grupos y silbidos), pero sí acudir y que después se dé la noticia. Claro que cuando registramos el adelanto recordamos que ese sector de esparcimiento lo hizo construir Juan Domingo Peron en 1950 destinado a los trabajadores y a los jubilados. Ah: “Crónica” va a seguir publicando los anticipos. Para eso estamos. Si después va o no, son cosas del Señor Presidente.



Y hablando del número uno: Estaba muy contento porque exportamos un gran volumen de cerezas a China. Son acuerdos firmados con el país oriental. Otra de alimentos: repararon todo el comedor del segundo piso de la Casa Rosada.



Hay dos menús: uno de $80 y el otro de $100.No te regalan nada. La UIA insiste en verlo al Presidente. Le entregó un documento al ministro de la Producción donde remarca la estrepitosa caída de la economía que hasta ahora -en los últimos tres años- llega al 12 y pico por ciento. Propone varias cosas, pero parece que el gobernante estira el pedido de audiencia.



Volvió nuestro colega Bernardo Goncalves y comentó la posibilidad de que Pedro Villagra Delgado sea embajador en Alemania. Este hombre fue el “sherpa” (representante) de Mauricio Macri en el G20 que se realizó el año pasado. Le dan como premio la embajada. Final del bloque.



Que Dios nos salve



Porque lo decimos. Sabemos que en febrero viene a la Argentina una nueva misión del FMI. Fuentes que “Crónica” escucha siempre por su certeza señalan que “los que nos gobiernan económicamente tienen el propósito de bajar más el déficit”. Se dan cuenta lo que puede ocurrir con el desempleo. La última vez se escuchó a Carolina Stanley decir con fuerza: “No habrá más ajustes”. ¿Habrá cierta sensibilidad en los visitantes prestamistas? Dios dirá. Hasta dentro de siete días.